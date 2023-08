Jarosław Kaczyński o pytaniu referendalnym. Sprzedaż Lotosu? "Śmieszne twierdzenia"

Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

Jarosław Kaczyński odniósł się na konferencji prasowej do pytania, które ma zostać zadane w towarzyszącym wyborom parlamentarnym referendum ("Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?").

REKLAMA

Jarosław Kaczyński o "śmiesznych twierdzeniach" dot. sprzedaży Lotosu.

- Przypomnę, że to kwestia sporna właściwie od początku tej nowej Polski, jeśli nie od 89. to od 90. roku. Do dziś budzi wielkie emocje, bo te bardzo nerwowe reakcje pokazują, że trafiliśmy, że były bardzo daleko idące plany, a to referendum ma służyć temu, żeby one nie mogły być zrealizowane nawet wtedy, gdyby Koalicja Obywatelska i jej sojusznicy objęli władzę - powiedział Kaczyński. - To jest coś, co żyje i stanowi groźbę, która wisi nad naszym społeczeństwem - dodał.

Burza o referendum. PiS uderza w Tuska. Opozycja: "Albo pijani, albo nerwowi"

Szef PiS przekonywał, że "żaden poważny ekonomista nie powie dzisiaj, że kapitał nie ma narodowości". - Ma narodowość i to jest zawsze aktualne, ważne, ale podczas kryzysów jest szczególnie aktualne. Wtedy narodowość staje się czymś ogromnie istotnym - mówił.

Kaczyński nazwał "zabawnymi" twierdzenia, że to za rządów jego partii sprzedany został Lotos. - Nie ma sensu z tym dyskutować. To przecież wykonanie warunków zaradczych, które postawiła Unia Europejska. Ma to szereg innych kontekstów, o których być może będziemy mówili w czasie kampanii wyborczej - powiedział.

PiS wykorzystało w spocie materiały z radia. "Realizują polityczne cele"

Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że pierwsze pytanie w referendum 15 października będzie brzmiało "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?" Jak powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych PiS, w sumie pytania będą cztery.

Piotr Kuczyński: PiS niedawno sprzedało część przedsiębiorstwa Skarbu Państwa

Piotr Kuczyński, główny ekonomista Xelion, mówił w rozmowie z Gazeta.pl, że trudno zrozumieć, co tak naprawdę jest intencją obozu władzy. - To pierwsze pytanie referendalne jest, delikatnie mówiąc, skrajnie niemądre. Od składni tego pytania zęby bolą, bo "wyprzedaż" to może być garażowa albo likwidowanego sklepu - mówi o całkowitej sprzedaży wszystkiego. Jeśli pominie się ten potworek językowy i zostanie "czy popierasz sprzedaż państwowych przedsiębiorstw" to merytorycznie pytanie też się nie broni - komentował. Jak przypomniał, "PiS niedawno sprzedało część przedsiębiorstwa Skarbu Państwa i do tego sprzedał w ręce zagraniczne być może nawet powiązane z Rosją - widzimy to jadąc polskimi drogami (stacje benzynowe MOL)". - Wydaje się, że PiS podało piłkę opozycji i należy tylko trzymać kciuki, żeby pozostałe pytania były z tej samej stajni intelektualnej - mówił.

Jak zwracaliśmy uwagę w next.gazeta.pl, paradoksalnie obecnej ekipie rządowej można by zarzucić "wyprzedaż państwowego przedsiębiorstwa". Ceną za fuzję Orlenu i Lotosu była bowiem sprzedaż części drugiej ze spółek. Polskie stacje benzynowe prowadzone pod szyldem marki Lotos przeszły w obce, zagraniczne ręce. Dziś właścicielem jest węgierski MOL. Za "wyprzedaż" można by też uznać przejęcie przez saudyjski koncern paliwowy 100 proc. udziałów w spółce Lotos SPV 1. Została utworzona po tym, jak ze spółki Lotos Paliwa wydzielono podmiot, który zajmuje się hurtową sprzedażą paliw. Wartość tej części transakcji wynosi 1 mld zł.