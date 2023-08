Zgodnie z art. 125 Konstytucji, prawo zarządzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa przysługuje prezydentowi za zgodą Senatu. Ta druga zgoda musi być wyrażona bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Drugą instytucją, która może zarządzić referendum, jest Sejm - w tym celu musi przyjąć uchwałę, którą poprze bezwzględna większość osób w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Kiedy referendum uznawane jest za ważne? Czy wynik głosowania jest wiążący?

Kiedy referendum jest wiążące, a jego wynik ważny? Kwestię tę reguluje art. 66 Ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z pierwszym przepisem tego artykułu:

Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

W dalszej części przepisu stwierdzono, że rozstrzygnięcie w referendum następuje, gdy:

w odpowiedzi na postawione pytanie oddano większość ważnych głosów pozytywnych albo negatywnych;

na jeden z zaproponowanych wariantów rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano najwięcej ważnych głosów.

Kto może złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum?

Sejm może zarządzić referendum działając z własnej inicjatywy lub na wniosek:

Prezydium Sejmu;

komisji sejmowej;

grupy co najmniej 69 posłów;

Senatu;

komisji senackiej;

grupy senatorów;

Rady Ministrów;

grupy co najmniej 500 000 obywateli mających prawo udziału w referendum.

W przypadku ostatniej grupy jest jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Zgodnie z nim referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć:

wydatków i dochodów (zwłaszcza podatków i innych danin publicznych);

obronności państwa;

amnestii.

Referendum 15 października - z jakiego powodu może zostać przeprowadzone?

"Konieczność" przeprowadzenia referendum dotyczącego relokacji uchodźców wpłynęło od Prawa i Sprawiedliwości. Apel w tej sprawie wystosował Jarosław Kaczyński, który sprzeciwiał się zaproponowanemu przez Unię Europejską mechanizmowi relokacji uchodźców. Według wicepremiera, relokacja ta byłaby "przymusowa". Już wcześniej politolodzy zwracali uwagę, że interpretacja polityków PiS jest bezzasadna, a referendum przyniesie niepotrzebne koszty, ponieważ UE przewiduje wyjątki od reguły.

Mechanizm relokacji uchodźców zobowiązywałby każdy kraj UE do przyjęcia pewnej liczby uchodźców lub zapłacenia po 22 tys. euro za każdego uchodźcę, którego nie zdecyduje się przyjąć. I chociaż mechanizm ten miałby odciążyć najbardziej przeludnione obozy dla migrantów w Grecji czy we Włoszech, to Unia Europejska już na początku przewidziała wyjątek dla krajów, które są poddane dużej presji migracyjnej - jak np. Polska, która po wybuchu wojnie w Ukrainie przyjęła ponad milion uchodźców.