Morawiecki nie odpuszcza ws. Webera. PiS przygotowuje specjalny projekt uchwały

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej, że celem przygotowywanej uchwały Sejmu w sprawie słów niemieckiego polityka Manfreda Webera jest potępienie zewnętrznej ingerencji w proces wyborczy w Polsce.

- Od kilku dni nie milkną echa kompletnie skandalicznej wypowiedzi Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, niemieckiego polityka, który de facto zapowiedział ingerencję czy wolę ingerencji w polskie wybory, w polską demokrację - powiedział Fogiel.

Polityk poinformował, że projekt uchwały klub PiS ma złożyć w Sejmie w przyszłym tygodniu. - Uważamy, że sprawa jest na tyle poważna, że polski parlament powinien zająć stanowisko, powinien bardzo ostro potępić wszystkie tego typu próby - mówił poseł. - To jest kwestia polskiej demokracji - podkreślił przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych. Dodał, że politycy PiS uważają, iż Niemcy nie mają prawa wypowiadać się na temat demokratycznych wyborów Polaków.

Z kolei posłanka PiS Teresa Wargocka wystąpiła z apelem do całej sceny politycznej w Polsce, aby pochyliła się nad tą uchwałą i po "naprawdę głębokiej refleksji stanęła w obronie demokratycznych wyborów w Polsce". Dodała, że z powodu braku jedności w polskiej klasie politycznej "Polska traci na arenie międzynarodowej", a ponadto jest "oczerniana i szkalowana".

Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 16 i 17 sierpnia.

Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki wezwał we wtorek szefa Europejskiej Partii Ludowej do telewizyjnej debaty, która miałaby się odbyć 2 października. Słowa Morawieckiego to odpowiedź na ostatnie słowa Manfreda Webera na temat PiS w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF. - Każda partia musi zaakceptować rządy prawa, to jest zapora ogniowa przed przedstawicielami PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. Te trzy zasady muszą być przestrzegane. Kto je akceptuje, może być partnerem demokratycznym - konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji czy PiS w Polsce, są przeciwnikami i walczymy z nimi - mówił Weber w wywiadzie.

Manfred Weber w swojej wypowiedzi użył słowa "przeciwnik", a nie "wróg" - jak twierdzą politycy partii rządzącej. Jan Grabiec z PO zaznaczył, że w nagraniu, które udostępniają politycy z partii rządzącej "jest kłamstwo". - Są przetłumaczone inaczej słowa [Webera - red.], niż one brzmią po niemiecku (…), słowo "przeciwnik", przeciwnik polityczny, jest przetłumaczone przez PiS-owców jako "wróg" (…). Przeciwnikiem politycznym PiS jest dla bardzo wielu partii - stwierdził w rozmowie z Radiem ZET.

Premier polskiego rządu wysłał nawet do niemieckiego polityka list w tej sprawie. Jak podkreślił w nim Morawiecki, skoro Niemcy "przyznają się do intencji ingerowania w polskie wybory, to ta kwestia powinna zostać przedyskutowana na forum publicznym". Manfred Weber ustosunkował się do poczynań szefa polskiego rządu w zwięzły sposób: "Trzymamy się od tego z daleka".

