Oburzający wpis senatora PiS. Zestawił Donalda Tuska z Adolfem Hitlerem. "Podobieństwo"

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki zamieścił we wtorek wieczorem skandaliczny wpis na portalu X (dawny Twitter). Polityk porównał w nim Donalda Tuska do Adolfa Hitlera i zestawił ich zdjęcia ze sobą.

"100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło…Pamiętamy!!" - pisze Bogucki. Dalej niby zastrzega: "na szczęście Polska to nie Niemcy, a Tusk to nie Hitler, choć podobieństwo… pewnych działań…". Zaś we wpisie obok lidera Platformy Obywatelskiej widnieje zdjęcie Adolfa Hitlera.

Onet postanowił zapytać senatora o jego wpis. - Mówiłem to już dawno. Nie wolno wykorzystywać w celach politycznych śmierci ludzi. A Donald Tusk ciągle wykorzystuje śmierć i tragedie ludzi. I ja się na to nie godzę - odparł Bogucki.

Redakcja dopytywała, o jakie tragedie dokładnie chodzi. Polityk odparł, że o "o sprawy pani Joanny, czy ośmiolatka z Częstochowy". Polityk miał dodać, że w tej i innych kwestiach Donald Tusk nazwał polityków Prawa i Sprawiedliwości "seryjnymi mordercami". Onet zapytał także Boguckiego o to, czy nie uważa, że jest to niestosowne porównanie. - To jest mój sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu tragedii ludzkich przez Tuska i oskarżanie PiS o to, że jesteśmy patologią i seryjnymi mordercami - podkreślał polityk.

To nie pierwszy przypadek, gdy Bogucki porównał Tuska do Hitlera. Na początku czerwca pisaliśmy o tym, jak senator na antenie TVP3 Białystok stwierdził, że politycy opozycji nie zaistnieją przy Donaldzie Tusku, bo lider PO jest "bezwzględny" i ma "hitlerowską twarz". Prowadzący Krzysztof Jezierski zapytał polityków podczas rozmowy, czy "mniejsze ugrupowania po stronie opozycji, czyli m.in. PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica zostały skonsumowane i wchłonięte przez Platformę Obywatelską, czy ten proces jeszcze potrwa".

- Dla Donalda Tuska nie ma litości. Wyciął twórców Platformy Obywatelskiej: Płażyńskiego, Olechowskiego, Rokitę. Usunął ich. Kopacz też gdzieś zaginęła po drodze. Borys Budka, któremu śpiewanie hymnu nie wyszło, też wypadł z przywództwa (w lipcu 2021 r. zrezygnował z funkcji szefa PO i przekazał rządy Tuskowi - red.) - mówił wtedy Bogucki. - Liderzy innych partii byli na marszu [4 czerwca - red.], ale w przekazie medialnym nie zaistnieli - wtrącił wówczas prowadzący. - Na pewno nie zaistnieją przy Donaldzie Tusku, który jest bezwzględnym politykiem. Politykiem z twarzą hitlerowską. Tam litości nie ma - dodał polityk PiS.

