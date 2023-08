Adam Niedzielski, który we wtorek (8 sierpnia) podał się po dymisji po aferze z ujawnieniem informacji na temat leków, jakie przepisał sobie lekarz, ma stracić szansę na start w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwości - wynika z informacji Wirtualnej Polski. I choć ostateczna decyzja w tej sprawie miała jeszcze nie zapaść, politycy PiS nie widzą sensu w kandydowaniu byłego ministra zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o chodzeniu na grzyby: Nie damy sobie zabrać tej wolności!

Adam Niedzielski "wyleci" z list PiS? "Nie ma szans na powrót"

- (Adam Niedzielski - red.) Jest odcięty od kampanii, nie ma szans na powrót - mówił Wirtualnej Polsce jeden z polityków obozu władzy. Ponadto sztab wyborczy ma być wściekły na polityka i nie chcieć, by ten był reprezentantem partii. Jednocześnie informatorzy podkreślają, że nie znają jeszcze decyzji, jaka zapadnie w sprawie byłego szefa resortu zdrowia. Ta należy bowiem do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, który przed kilkoma miesiącami miał wysłać Niedzielskiemu sygnał, że będzie miał miejsce na listach. Teraz ma rzekomo tego żałować.

Piotr Pisula o dymisji Niedzielskiego: Pozostaję przy wezwaniu przedsądowymi

Były już minister miał zostać odcięty od kampanii PiS, a relacji z nim mają nie utrzymywać nawet politycy z okręgu, z którego miał startować, czyli z Piły. - Nie utrzymuję kontaktu z panem ministrem, nie wiem, co on myśli, i co zamierza. A jeśli chodzi o ewentualne decyzje, proszę zwrócić się na Nowogrodzką - skomentował w rozmowie z portalem Krzysztof Czarnecki, szef okręgu pilskiego w PiS. Grzegorz Piechowiak (ten sam okręg) wypowiedział się w podobnym tonie, że decyzje zapadają w Warszawie.

Lokalni działacze mają też być przekonani, że Niedzielski "nie ma już czego u nich szukać". - Warszawa na pewno znajdzie Adamowi inną robotę. To wykształcony człowiek, ale nie polityk - skomentował inny z działaczy.

Dlaczego Niedzielski został zdymisjonowany? Po wpisie zawrzało nawet w PiS

Dlaczego Niedzielski został zdymisjonowany?

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek (8 sierpnia) poinformował, że minister zdrowia Adam Niedzielski podał się do dymisji, która została przyjęta. Zastąpić go ma posłanka PiS Katarzyna Sójka. Premier twierdził, że w sprawie wpisu media oraz opozycja miały dokonać "manipulacji", ale przyznał, że ten popełnił błąd.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu na antenie TVN lekarz Piotr Pisula ze szpitala miejskiego w Poznaniu wypowiadał się na temat problemów z wystawianiem recept na leki przeciwbólowe. W odpowiedzi minister Niedzielski opublikował wpis, w którym napisał: "sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych". Opozycja i środowisko lekarskie były oburzone ujawnieniem danych wrażliwych przez ministra, ten bronił się, że działał "w obronie dobrego imienia ministerstwa". Lekarz wysłał przedsądowe wezwanie, w którym domaga się przeprosin i zadośćuczynienia poprzez wpłatę 100 tys. zł na cele charytatywne. Sprawa trafiła też do prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta czy Urzędu Ochrony Danych Osobowych.