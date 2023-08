Pracownik TVP twierdzi, że został opluty na wiecu Tuska. Okularów nie umył, bo "to dowód w sprawie"

Pracownik TVP Adrian Borecki powiedział, że został zaatakowany podczas wtorkowego wiecu Donalda Tuska w Legionowie. - Zostałem wepchnięty w samochód, (...) zostałem opluty - mówił Adrian Borecki we wtorek wieczorem na antenie TVP Info i pokazał swoje brudne okulary. - Celowo ich nie umyłem, ponieważ będzie to dowód w śledztwie - dodał.

Adrian Borecki z TVP: Zostałem zaatakowany na wiecu Tuska

Jak relacjonował Borecki, miał zostać m.in. odepchnięty i przyparty do samochodu przez ochroniarzy Donalda Tuska, a następnie bezpośrednio zaatakowany przez nieznanego mężczyznę. Jego wizerunek został nagrany przez operatora kamery. Borecki zapowiedział już, że sprawę zgłosi na policję.

Dziennikarz próbował zadać pytanie liderowi PO na temat wypowiedzi Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Na nagraniach zamieszczonych w sieci słychać, jak uczestnicy mówią do Boreckiego: "Na marszu tego nie miałeś [kostki przy mikrofonie - red.], bo się bałeś, a tutaj nagrywasz. Specjalnie prowokujesz ludzi. Skrajne emocje wzbudzasz", "Chodzą i tylko szczują. Wstydź się, młody. Za robotę się weź jakąś". Ostatecznie policja zaczęła odgradzać pracownika TVP od tłumu i uspokajać zgromadzonych. Kazali także Boreckiemu iść do domu.

Rzecznik PO: Funkcjonariusz mediów rządowych zachowywał się dość napastliwie

Do sprawy odniósł się rzecznik PO Jan Grabiec. - Byłem w Legionowie jak wiele osób. Ten funkcjonariusz mediów rządowych zachowywał się dość napastliwie przez ponad godzinę, chodząc po placu, zaczepiając uczestników zgromadzenia, prowokując do różnych zachowań. Zachowanie tego typu nie przypomina zachowań dziennikarskich. To znaczy prowokator, który przychodzi w imieniu rządzącej partii, przychodzi, żeby prowokować uczestników pokojowej manifestacji, zachowuje się w sposób niegodny - powiedział Jan Grabiec podczas środowej konferencji prasowej.

Reporter TVP na marszu bez kostki na mikrofonie. "Odwaga prima sort"

Borecki zdjął kostkę z mikrofonu na marszu 4 czerwca. "Odwaga prima sort"

Jeden ze zgromadzonych uczestników na wiecu w Legionowie wypomniał Boreckiemu sytuację z marszu 4 czerwca. W czasie rozmów z uczestnikami warszawskiego marszu pracownik Telewizji Polskiej nie miał bowiem na mikrofonie kostki, która pokazywałaby, dla jakiej stacji pracuje. Kostka wróciła na mikrofon dopiero na sam koniec materiału. "Red. Borecki był tak odważnym reporterem, że jako pracownik medium partii rządzącej poszedł z mikrofonem bez kostki (czyżby obawiał się, że ktoś może powiedzieć mu, co sądzi o jego partii i o medium, w którym pracuje?), ale już na koniec relacji kostkę założył. Odwaga prima sort" - pisali internauci.