W poniedziałek 7 sierpnia Ewa Bugała prowadziła program "Minęła 20" w TVP Info. Jej gośćmi byli Dariusz Klimczak z PSL, Wanda Nowicka z Nowej Lewicy, Radosław Fogiel z PiS i Anna Gembicka z PiS. Politycy dyskutowali m.in. na temat świadczenia 800 plus, które będzie przyznawane od stycznia 2024 r.

Politycy PiS wyśmiali polityka PSL podczas programu w TVP Info. Spór wywołał program 800 plus

Rozmowa przybrała emocjonalny obrót. Dariusz Klimczak przypomniał, że PSL w tamtej kadencji zagłosowało za świadczeniem 500 plus. - My zostawiliśmy wam szereg ważnych programów, tak jak maluch, dodaliście do niego plusa, senior, wigor, dodaliście do niego plusa - powiedział Klimczak, na co uwagę zwróciła mu uwagę dziennikarka, mówiąc, że to poważne zarzuty. - Jaki zarzut to są fakty - oznajmił polityk. Radosław Fogiel odparł, że to jest próba "okłamania Polaków i podpinania się pod programy PiS".

- Pan sugeruje, że te programy już były, a PiS się pod nimi podpisało? - zapytała dziennikarka TVP. - Te programy już były, PiS zaproponowało 500 plus, dzięki dobrej sytuacji budżetowej, którą my zostawiliśmy - powiedział polityk, a część jego wypowiedzi została zagłuszona przez śmiech polityków PiS. - Zna pan takiego człowieka jak Donald Tusk? Słyszał pan o człowieku? "Nie wiem, gdzie te pieniądze są zakopane" - drwił Fogiel, wywołując popularny argument o opozycji. Politycy zaczęli się przekrzykiwać w dyskusji, a dziennikarka zainterweniowała. - Pani prosi mnie, żebym ja nie przeszkadzał, ale kiedy tutaj głupio się śmieje pan poseł Fogiel, to pani jego nie prosi o chwilę uwagi - skwitował Klimczak. - To jest u pana śmiech przez łzy, bo widmo wyborów jest przed wami - dodał polityk PSL. W tym czasie na dole ekranu przewijały się hasła takie jak "Opozycja próbuje przypisać sobie sukcesy polityki społecznej rządu" albo "Opozycja zabierze Polakom pieniądze".

Beata Szydło 4 sierpnia podczas spotkania z sympatykami PiS z Dębna poruszyła kwestię kampanii wyborczej. - Pan premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że niedługo już zaprezentujemy nasz nowy program - powiedziała. - To nie będzie program na cztery lata, ale na osiem lat. Jeżeli chcemy, żeby Polska się rozwijała, to trzeba rysować tę naszą przyszłość właśnie w takiej dłuższej perspektywie - zaznaczyła była szefowa rządu. Więcej informacji znajduje się w artykule: Beata Szydło zapowiada nowy program PiS. "Nie na 4 lata, ale na 8 lat".