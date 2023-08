Poznańskie targi nie dla Mentzena i Bosaka. "Poinformowano nas, że nie mają wolnych terminów"

Spotkanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka z mieszkańcami Poznania jest zaplanowane na 15 września. Wizyta w stolicy Wielkopolski to część tournée liderów Konfederacji po największych polskich miastach. Pierwsze spotkanie ma się odbyć 19 sierpnia w Kielcach.

Liderzy Konfederacji nie wystąpią na targach w Poznaniu

W Poznaniu Mentzen i Bosak mieli wystąpić w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przeciwko wizycie protestowali członkowie Fundacji Varia Posnania. W internetowej petycji przeciwników wydarzenia uzbierano ponad dwa tysiące podpisów. W liście do MTP inicjatorzy petycji Kacper Nowicki i Aleksandra Sroka, a także posłowie Lewicy Franciszek Sterczewski i Katarzyna Kretkowska argumentowali, że Mentzen i Bosak "od lat znani są z wypowiedzi nawołujących do łamania praw człowieka, a programy partii, którym przewodzą, opowiadają się przeciwko powszechnie pojętemu państwu prawa szanującego każdego człowieka". W odpowiedzi Młodzież Wszechpolska stworzyła w sieci własną petycję - "Tak dla Bosaka i Mentzena". "To już kolejna sytuacja, gdy środowiska lewicowe podejmują działania mające na celu wyrzucenie środowisk narodowych i konserwatywnych z przestrzeni publicznej" - komentowali wszechpolacy.

Spotkanie z Mentzenem i Bosakiem nie odbędzie się na terenie MTP

Do sprawy odniósł się też prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, który przekazał, że zyski z umowy najmu między MTP a partią Nowa Nadzieja zostaną przeznaczone na program in vitro. To jednak nie usatysfakcjonowało Fundacji Varia Posnania. Aktywiści domagali się, aby wydarzenie w ogóle nie zostało zorganizowane. Było to możliwe, ponieważ umowa wciąż nie została podpisana. Dzisiaj już wiadomo, że liderzy Konfederacji w MTP nie wystąpią. - To firma MTP wycofała się ze świadczenia nam usług, a nie my się wycofaliśmy. Poinformowano nas, że nie mają już do końca tego roku żadnych wolnych terminów. Dostaliśmy informację, że druga strona wycofała się ze wstępnych rozmów i nie chciała nam wynająć tego miejsca - powiedział "Gazecie Wyborczej" Krzysztof Rzońca, dyrektor biura prasowego Konfederacji. "Nie mamy w zwyczaju komentować uzgodnień z naszymi klientami. Potwierdzamy, że 15 września to wydarzenie nie odbędzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich" - przekazał natomiast Karol Kański z MTP.

Rzońca zapewnia, że spotkanie w Poznaniu się odbędzie, ale nie na targach. Gdzie? Tego jeszcze nie wiadomo.

"Nie ma miejsca na ksenofobię, seksizm, homofobię"

"Poznań już po raz trzeci dał odpór nienawistnym poglądom środowiska pana Mentzena i Bosaka. Za pierwszym razem z mojej inicjatywy spotkanie z panem Mentzenem odwołał Uniwersytet Ekonomiczny, kilka miesięcy później żaden z poznańskich klubów i restauracji nie wynajął mu przestrzeni na tzw. Piwo z Mentzenem. Sala Ziemi to miejsce dla społeczności miasta symboliczne, a Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedna z najważniejszych dla poznaniaków i poznanianek przestrzeni. Decyzja Grupy MTP satysfakcjonuje i pokazuje, że w Poznaniu nie ma miejsca na ksenofobię, seksizm, homofobię i bigoterię religijną" - komentuje w przesłanym Gazeta.pl komentarzu Kacper Nowicki, Prezes Zarządu Fundacji Varia Posnania.