Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sprawa trafiła do komisji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas listopadowego spotkania w Ełku przekonywał, że spadek dzietności w Polsce może być m.in. spowodowany piciem dużych ilości alkoholu przez młode kobiety. Polityk twierdził, że mniejsza liczba urodzeń dzieci, to "nie jest kwestia tylko materialna, to jest kwestia pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pań".

- Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - mówił Kaczyński, powołując się na "rozmowę z ekspertem od uzależnienia od alkoholu", którą miał odbyć w latach 80.

Prezes PiS stwierdził, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - powiedział.

Na początku stycznia szczecińska prawniczka i prezeska Fundacji RÓWNiE Dagmara Adamiak poinformowała o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Aktywistka twierdziła, że polityk zniesławił ją słowami o "dawaniu w szyję". Sprawa początkowo trafiła do Sądu Rejonowego w Ełku, jednak decyzją Sądu Okręgowego w Suwałkach przekazano ją do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza.

Jarosław Kaczyński. Wniosek o uchylenie immunitetu

Pełnomocnik Dagmary Adamiak złożył pod koniec kwietnia do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej. Jak potwierdziła nam w środę wiceszefowa sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Katarzyna Kotula, posłowie będą rozpatrywać ów wniosek na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się 16 sierpnia. Komisja może rekomendować przyjęcie lub odrzucenie wniosku. Potem sprawą zajmą się wszyscy posłowie.

"Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej" - czytamy w ustawie o wykonywaniu mandatu posła lub senatora.

Jak ustaliliśmy, w sprawie wciąż nie został wyznaczony termin rozprawy. Szczegóły nie są na razie znane, bo na początku marca sąd podjął decyzję o wyłączeniu jawności. Może to wydawać się zaskakujące, zważywszy na to, że sprawa dotyczy wypowiedzi, o której informowały media przed kilkoma miesiącami w całym kraju. Decyzję wydano na podstawie art. 359 kodeksu postępowania karnego. Ów przepis mówi m.in. o tym, że rozprawy dotyczące pomówienia lub znieważenia są niejawne niejako "z automatu". Sprawa może być jawna, jeśli taki wniosek złoży do sądu Dagmara Adamiak.