Konferencja Mentzena i Banasia. "Rzeczpospolita" o tym, czego nie było w czerwonym skoroszycie

Wspólna konferencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena odbyła się 27 lipca. - Będziemy wspierać niezależności NIK, (...) będziemy chronić NIK przed tym oraz każdym kolejnym rządem. Niedopuszczalne są próby jakiegokolwiek wpływu na działalność NIK. Jest to w interesie nas wszystkich - mówił Mentzen. Polityk przekazał Banasiowi plik z projektem nowej ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wspólna konferencja szefa NIK z liderem formacji politycznej wywołała krytyczne komentarze wśród przedstawicieli pozostałych ugrupowań.

"Rz": Projekt ws. NIK nie był gotowy, gdy Mentzen przekazywał go Banasiowi

W środę "Rzeczpospolita" poinformowała, że w dniu konferencji Banasia i Mentzena, przekazany szefowi NIK projekt nie był jeszcze gotowy. - Mentzenowi i jego środowisku zależało na jak najszybszym terminie konferencji z prostego powodu: Mentzen wybierał się na urlop - mówi dziennikowi jeden z polityków Konfederacji. Mentzen 31 lipca poinformował na Twitterze, że udaje się na urlop.

Rzeczniczka ugrupowania Anna Bryłka przekonuje, że "ustawa, której założenia były prezentowane na wspólnej konferencji prasowej Mariana Banasia i Sławomira Mentzena, była gotowa w dniu prezentacji". Jednak Marcin Marjański, który pełni obowiązki rzecznika NIK, przyznaje, że chodzi o "roboczy projekt ustawy". - Liczymy, że prace nad projektem zostaną ukończone we wrześniu i wtedy zamierzamy przekazać projekt do publicznej wiadomości - dodaje. O wgląd do projektu zabiegali politycy Polski 2050. Wiceprzewodnicząca partii Paulina Hennig-Kloska otrzymała go w poniedziałek wieczorem. Projekt zakłada m.in. nadanie NIK uprawnień prokuratorskich czy utworzenie w izbie pionu śledczego. Według posłanki prawdopodobne jest, że w dniu konferencji projekt nie był gotowy. - Choć w rzeczywistości ma to drugorzędne znaczenie. Organizując konferencję z Banasiem, Konfederacja pokazała, że w zawłaszczaniu niezależnych instytucji publicznych może posunąć się dalej niż obecna władza. Bo nawet PiS nie organizuje wspólnych konferencji prasowych np. z prezesem NBP - komentuje w dzienniku.