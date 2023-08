Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

Relację z interwencji policji w sprawie wykroczenia, które popełnił Łukasz Mejza zamieszczono na profilu "Społeczeństwo Obywatelskie - Zielona Góra". Widać na niej posła niezrzeszonego z dwoma funkcjonariuszami przy policyjnym samochodzie. Przed radiowozem stoi nieprawidłowo zaparkowany samochód osobowy, który zaparkował Mejza. Nagrywający całe zajście pokazuje, że w środku samochodu są plakaty wyborcze działacza, a za wycieraczką samochodu - mandat. "Jednak 'zguba' się znalazła i poseł Mejza znalazł się w radiowozie. Chyba nauczy go to parkowania zgodnego z przepisami" - napisał autor nagrania na Facebooku w poście z blisko 7-minutowym nagraniem z interwencji policji w sprawie Łukasza Mejzy.

Zielona Góra. Łukasz Mejza w radiowozie po interwencji obywatelskiej

Autor nagrania pytał Mejzę, czy korzysta z legitymacji poselskiej, żeby uniknąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie. Obywatel chciał też wiedzieć, dlaczego biuro poselskie Mejzy nie jest oznakowane. W końcu działacz partyjny odwrócił się do kamery i odparł: - Panie Patryku, powiedziałem, że jedyne co mogę dla pana zrobić, to pomodlić się o pana zdrowie psychiczne. Pozdrawiam serdecznie - powiedział. Interwencję w Zielonej Górze potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowy Komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze. Przyznała, że sprawa dotyczyła nieprawidłowego parkowania, jednak nie odniosła się do kwestii przyjęcia mandatu przez Mejzę.

Wybory parlamentarne 15 października. Oficjalnie trwa kampania wyborcza

Od wtorku wiadomo już, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. To decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, zaopiniowana wcześniej pozytywnie przez Państwową Komisję Wyborczą. Zarządzenie wyborów na 15 października wpływa na szereg przedwyborczych terminów. Kampania wyborcza już się rozpoczęła i potrwa nieco ponad 60 dni. Zakończy się w piątek 13 października. Od północy w sobotę 14 października rozpocznie się cisza wyborcza. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 15 października od 7:00 do 21:00.

28 sierpnia to termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych lub komitetów wyborczych wyborców. Do 6 września do godziny 16:00 komitety muszą zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów. Z kolei obwodowe komisji wyborcze zostaną powołane do 25 września. Do 2 października osoby niepełnosprawne lub w wieku 60+ mogą wnioskować o głosowanie korespondencyjne albo o chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. W przypadku zamiaru głosowania przez pełnomocnika terminem jest 6 października. Do 10 października wyborcy przebywający za granicą mogą wnioskować o ujęcie ich w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania. Do 12 października wyborcy w kraju mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub o zmianę miejsca głosowania.

