Jest data wyborów parlamentarnych. Co z referendum ws. relokacji uchodźców?

Prezydent Andrzej Duda we wtorek (8 sierpnia) ogłosił, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Prawo i Sprawiedliwość chce, by w tym samym dniu odbyło się również referendum dotyczące relokacji uchodźców. Wszystko wskazuje na to, że wniosek w tej sprawie politycy rozpatrzą na najbliższym posiedzeniu Sejmu (16-17 sierpnia).

W czerwcu ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych. Nowe zasady mówią o systemie "obowiązkowej solidarności" - choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy". Polska miałaby przyjąć rocznie około dwóch tysięcy imigrantów - teoretycznie. Praktycznie bowiem prawdopodobnie nasz kraj i tak zostałby zwolniony z tego obowiązku ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej napaści.

Jarosław Kaczyński wyraził sprzeciw wobec przymusowej relokacji. Oświadczył w Sejmie, że ta kwestia musi być przedmiotem referendum. 3 lipca Mateusz Morawiecki ogłosił, że głosowanie zostanie przeprowadzone tego samego dnia, co wybory parlamentarne. W tym celu posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili projekt nowelizacji przepisów, które mają to umożliwić.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Senat dał weto

Grupa 40 posłów PiS uzasadniła, że celem nowelizacji ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym jest dostosowanie rozwiązań, umożliwiających przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej lub wybory do Parlamentu Europejskiego do rozwiązań zawartych w ustawie z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. "Proponowane rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego" - czytamy w uzasadnieniu projektu. 7 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy. Z kolei Senat 28 lipca ją zawetował. W związku z tym po raz kolejny będzie przedmiotem obrad parlamentarzystów.

Co zakłada nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym?

Co zakłada projekt PiS? "Odświeżone" przepisy przede wszystkim ujednolicają godziny głosowania - jak czytamy, wybory i referendum odbędą się w godzinach 7.00 - 21.00. Ponadto:

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego we właściwych wyborach dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum;

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa we właściwych wyborach dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku ze wskazanymi w nim wyborami dotyczy również głosowania w referendum;

informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się w terminach określonych w Kodeksie Wyborczym.

Co więcej, wyniki głosowania i protokoły głosowania z obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy.