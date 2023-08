Dymisja Niedzielskiego. Szef sztabu wyborczego PiS wprost: Minister ujawnił dane wrażliwe

W piątek za pośrednictwem serwisu X (dawniej Twitter) minister zdrowia zaatakował jednego z lekarzy - podał jego imię i nazwisko oraz ujawnił, jakiego rodzaju medyk przepisał sobie leki. Jeszcze tego samego dnia rzecznik resortu stwierdził, że Adam Niedzielski "nie ujawnił wrażliwych informacji o lekarzu, bo nikt nie zaglądał na konto lekarza, gdyż nie ma do tego prawa". - Minister wytknął lekarzowi kłamstwo na podstawie informacji z systemu, który rejestruje wystawianie recept na środki przeciwbólowe i psychotropowe. Jest tam informacja o lekarzu wystawiającym, leku i pacjencie, bez szczegółowych informacji o chorobie - powiedział w rozmowie z PAP Wojciech Andrusiewicz.

Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Zdrowia. "W związku z emocjonalnymi komentarzami wyjaśniamy: nikt nie naruszył niczyjej prywatności i nie miał wglądu w dane wrażliwe. Zauważyliśmy, że lekarz testował nasz system, ostatecznie wystawiając receptę na siebie. System zadziałał, a lekarz oskarżał MZ, że nie wystawił recepty" - przekazał resort w piątkowym komunikacie.

Dymisja Adama Niedzielskiego. Morawiecki mówi o szczególnym okresie

Kilka dni później - we wtorek 8 sierpnia - Mateusz Morawiecki przekazał informację o odwołaniu Adama Niedzielskiego z funkcji szefa Ministerstwa Zdrowia. - To taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej. Bo tak się stało, że media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji i kłamstwa. I to kłamstwo zostało udowodnione i zostało obnażone. Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobru pacjenta - powiedział premier.

Joachim Brudziński: Adam Niedzielski ujawnił dane wrażliwe

Decyzję tę skomentował szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który wprost stwierdził, że Adam Niedzielski ujawnił dane wrażliwe. "Premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował ministra Niedzielskiego za błąd, który popełnił, ujawniając dane wrażliwe" - napisał w mediach społecznościowych Joachim Brudziński. Zaatakował także lidera PO. "Tusk się wyzłośliwia i w swoim wrednym stylu atakuje. Sam stoi murem za swoimi ministrami, którzy mają zarzuty korupcyjne (Nowak, Karpiński, Gawłowski itd.). Jaki premier, takie standardy" - podkreślił.

"Szef kampanii PiS potwierdza, że były minister Adam Niedzielski popełnił przestępstwo, za które grozi do dwóch lat pozbawienia wolności" - wskazuje natomiast Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.press i TOK FM. Przypomnijmy, Naczelna Izba Lekarska poinformowała w sobotę, że złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia.