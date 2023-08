Obecny minister zdrowia Adam Niedzielski podał się do dymisji. To konsekwencja jego ostatniej aktywności w serwisie X (dawny Twitter). Według naczelnej Rady Lekarskiej głowa resortu miała złamać tajemnicę lekarską poprzez publikację informacji na temat tego komu i jakie leki wystawia lekarz. Schedę po Niedzielskim premier Mateusz Morawiecki zaproponował jednej z posłanek PiS.

Zmiana na stanowisku ministra zdrowia. Adama Niedzielskiego zastąpić ma Katarzyna Sójka

Katarzyna Sójka została okrzyknięta przez portal "Głos Wielkopolski" mianem "najmniej znanej posłanki z Wielkopolski" w kontekście wyborów parlamentarnych z 2019 r., w których decyzją głosów wyborców została wybrana do pełnienia wcześniej wspomnianej funkcji. Zgodnie z zapowiedziami złożonymi przed ślubowaniem polityczka dołączyła do sejmowej Komisji Zdrowia. W 2011 r. ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, a z zawodu jest lekarką specjalizującą się w chorobach wewnętrznych. Na koncie osiągnięć edukacyjnych posłanka ma również tytuł inżyniera leśnictwa wydany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. - Od dziecka czułam ogromny szacunek i miłość do życia - i to w każdej możliwej formie. To właśnie miłość do człowieka, chęć pomocy skierowała mnie na studia medyczne i ta sama miłość - miłość do przyrody spowodowała, że od najmłodszych lat przygotowywanie zielników, zbieranie grzybów czy też zaangażowanie w prace leśne stały się istotnym elementem mojego życia - mówiła w rozmowie z RadioSud.pl.

"Posłanka PiS kompletnie bez serca" następczynią Niedzielskiego? "Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą"

Nieco mniej anonimowa polityczka stała się za sprawą komentarza dotyczącego konsekwencji zaostrzenia przepisów aborcyjnych w Polsce. Podczas wystąpienia w "Gościu Wydarzeń" stwierdziła ona, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie miał wpływu na postępowanie wobec aborcji u kobiet ciężarnych i w okresie okołoporodowym. - Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie niestety były, są i będą, bo też niestety się zdarza - podsumowała problem posłanka. Cytujący jej słowa portal Na Temat określił ją mianem osoby pozbawionej serca.