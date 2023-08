Adam Niedzielski odwołany. Morawiecki: Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu dymisji Adama Niedzielskiego. Od teraz funkcję ministra zdrowia będzie sprawowała posłanka Katarzyna Sójka. - Zna służbę zdrowia od podszewki. Jest jednocześnie też aktywnym członkiem komisji zdrowia - mówił premier.

Adam Niedzielski odwołany z funkcji ministra zdrowia

Jak tłumaczył Mateusz Morawiecki, obecnie trwa "szczególny czas" - czas kampanii wyborczej. - To taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej. Bo tak się stało, że media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji i kłamstwa. I to kłamstwo zostało udowodnione i zostało obnażone. Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta - od koordynowanej opieki począwszy, a skończywszy na szpitalach, które są jak najlepiej wyposażone - i zgodnie z zasadą "po pierwsze nie szkodzić, primum non nocere" taka decyzja została podjęta - mówił Morawiecki. Jak dodał, jeszcze we wtorek wystąpi do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów.

Katarzyna Sójka zastąpi Adama Niedzielskiego

Nowa ministerka zdrowia to lekarka Katarzyna Sójka. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała mandat posłanki. Startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości. Sójka jest specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych.

Adam Niedzielski stracił natomiast nie tylko stanowisko ministra zdrowia, ale i - jak donosił w poniedziałek Onet - decyzją Jarosława Kaczyńskiego został przesunięty na niższe miejsce na liście wyborczej PiS w Pile. Oznacza to, że politykowi będzie trudniej dostać się do parlamentu.

Adam Niedzielski wywołał burzę. Ujawnił, jakiego rodzaju leki przepisał sobie lekarz

Morawiecki w swojej wypowiedzi odwołał się do ostatniej afery z udziałem Adama Niedzielskiego i jego wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. W piątek 4 sierpnia Adam Niedzielski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł do czwartkowego wydania "Faktów" TVN. Z materiału wynikało, że od dwóch dni, po zmianie przez resort przepisów, lekarze mają problem z wypisywaniem pacjentom leków przeciwbólowych i psychotropowych. Z dziennikarzami na ten temat porozmawiał lekarz Piotr Pisula. W odpowiedzi na materiał TVN-u minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ujawnił, jakiego rodzaju leki przepisał sobie Pisula.