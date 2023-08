Burza po wpisie Morawieckiego o debacie z Weberem. "Katastrofa na każdym poziomie" [KOMENTARZE]

Mateusz Morawiecki wezwał we wtorek szefa Europejskiej Partii Ludowej do debaty. "Miarka się przebrała. Manfred Weber, który na co dzień posługuje się Donaldem Tuskiem jako swoim pomocnikiem w Polsce, znów zaatakował. Wzywam na telewizyjną debatę 2 października. Jeszcze dziś wyślę szczegóły" - poinformował premier na portalu X (dawny Twitter). - Nie pozwolę, by wybory w Polsce były tak szkalowane. (...) Manfred Weber nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą - podkreślił szef polskiego rządu i wezwał Webera do "starcia".

Jan Grabiec: Weber użył słowa "przeciwnik", a nie "wróg"

Słowa Morawieckiego to odpowiedź na ostatnie słowa Manfreda Webera na temat PiS w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF. - Każda partia musi zaakceptować rządy prawa, to jest zapora ogniowa przed przedstawicielami PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. Te trzy zasady muszą być przestrzegane. Kto je akceptuje, może być partnerem demokratycznym - konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji czy PiS w Polsce, są przeciwnikami i walczymy z nimi - mówił Weber w wywiadzie.

Weber mówi o "przeciwnikach" w Polsce. Morawiecki wzywa do debaty

Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że w nagraniu, które udostępniają politycy z partii rządzącej "jest kłamstwo". - Są przetłumaczone inaczej słowa [Webera - red.], niż one brzmią po niemiecku (…), słowo "przeciwnik", przeciwnik polityczny, jest przetłumaczone przez PiS-owców jako "wróg" (…). Przeciwnikiem politycznym PiS jest dla bardzo wielu partii - stwierdził w rozmowie z Radiem ZET. Z kolei poseł Paweł Kowal napisał, że nagranie Morawieckiego to "katastrofa na każdym poziomie". Jak dodał, "Morawiecki wyprawia to wszystko pod szyldem szefa rządu naszej Ojczyzny".

Przemysław Czarnek pisze po niemiecku, prawicowy portal zachęca do mejlowania z Weberem

Do dyskusji włączył się również minister edukacji Przemysław Czarnek, który dodał wpis na portalu X częściowo w języku niemieckim: "Herr Weber. Sie haben keine Ahnung von Rechtsstaat und freien Medien", co oznacza "Panie Weber. Nie ma pan pojęcia o rządach prawa i wolnych mediach". Szef MSWiA Maciej Wąsik zaczął się z kolei zastanawiać: "ciekawe, czy starczy Weberowi odwagi, czy za wszelką cenę będzie chciał wysłać na nią Tuska?". Do dyskusji włączył się po części także portal nieznalezna.pl, który zachęca swoich czytelników do wysyłania e-maili do niemieckiego polityka.

Dziennikarze o zachowaniu Mateusza Morawieckiego. "Niemiecki polityk ważniejszy od polskich pacjentów"

Zdecydowanie inaczej sytuację komentują dziennikarze Radomir Wit z TVN24 oraz Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. "Może premier Morawiecki, zamiast nagrywać filmiki o tym, że chce podebatować z niemieckimi politykami, podebatowałby ze swoim ministrem zdrowia? Bo jak na razie trudno odnaleźć reakcję na działania jego podwładnego" - napisał ten pierwszy na X (dawny Twitter). Szymon Jadczak skomentował sytuację natomiast w następujący sposób: "Morawiecki woli gadać z Niemcami. A w temacie swojego ministra zdrowia, który ujawnił dane wrażliwe pacjenta milczy kolejny dzień. Niemiecki polityk ważniejszy od polskich pacjentów".