We wtorek Jarosław Kaczyński zaprosił wszystkich do udziału w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. - Zbliża się 15 sierpnia, kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej. Ta bitwa miała ogromny wpływ na przyszłość Europy, ponieważ wtedy w Niemczech trwała czerwona rewolucja. Gdyby zwyciężył komunizm, to stracilibyśmy niepodległości jako Polska, a w Europie nie byłoby wolności - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński zaprasza na defiladę 15 sierpnia w Warszawie

- Dzięki marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Polska zwyciężyła. Dla bezpieczeństwa państwa ważna jest silna armia, która jednocześnie pozwala na rozwój gospodarczy kraju. Jeżeli dojdzie do skrajnej sytuacji, to Polska musi zostać obroniona, dlatego tak szybko zwiększyliśmy wydatki na obronność - stwierdził wicepremier i podkreślił, że "defilada jest kontynuacją tradycji jeszcze przedwojennej, ale wznowionej w Polsce niepodległej przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego". - Defilada będzie tym razem inna niż te poprzednie. Dziś jesteśmy w stanie pokazać, że proces modernizacji i rozbudowy Wojska Polskiego trwa - zaznaczył Jarosław Kaczyński i dodał:

15 sierpnia w Warszawie będzie wielka defilada. Zostanie tam pokazany nowoczesny sprzęt wojskowy. Zachęcam do tego, aby przyjść i obejrzeć defiladę w Warszawie, bo tam będzie można zobaczyć, że obowiązki państwa w aspektach bezpieczeństwa są dobrze wykonywane. 15 sierpnia to będzie wielki dzień. To Święto Wojska Polskiego i defilada, na której warto być.

Błaszczak: 15 sierpnia będzie można zobaczyć, jak silne jest Wojsko Polskie

Na wydarzenie zapraszał także Mariusz Błaszczak. - Zostanie tam zaprezentowany nowoczesny sprzęt, tj. czołgi Abrams, czołgi K2, zostanie zaprezentowana artyleria, ale także FA50, F35 oraz F16. Będzie również sprzęt z polskiego przemysłu zbrojeniowego - podkreślił szef MON. - W wielu miastach w całej Polsce odbędą się pikniki wojskowe, gdzie będzie także stoisko "zostań żołnierzem". Mamy silną i liczną armię, która w większych siłach broni polsko-białoruskiej granicy - powiedział minister obrony narodowej i podkreślił:

Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił, jak ważna jest silna armia. My ten testament wypełniamy, dlatego zapraszam na defiladę do Warszawy 15 sierpnia, gdzie będzie można zobaczyć, jak silne jest Wojsko Polskie, jak Polska jest bezpieczna.

Defilada Wojska Polskiego w Warszawie. Kiedy, gdzie i o której?

Defilada Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia o godz. 14:00. "Na warszawskiej Wisłostradzie zaprezentujemy 200 jednostek sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy!" - zapowiadał w lipcu MON na swoich mediach społecznościowych.