Media: Kaczyński zdecydował ws. Niedzielskiego. Minister stracił pierwsze miejsce na liście

Jak podaje Onet, decyzję w tej sprawie podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma być związana z piątkowym wpisem ministra zdrowia, w którym ujawnił, jaki rodzaj leków przepisał sobie lekarz z Poznania.

Media: Niedzielski stracił pierwsze miejsce na liście

Przesunięcie Adama Niedzielskiego na niższe miejsce na liście oznacza, że będzie mu trudniej dostać się do Sejmu. - To nie jest nasz człowiek. Był wysokiej rangi urzędnikiem za poprzednich rządów. W dodatku jest twarzą obostrzeń covidowych, a to odpycha część naszego elektoratu - powiedział w rozmowie z Onetem polityk z Prawa i Sprawiedliwości. Niedzielski w ostatnim czasie regularnie odwiedzał Piłę - zauważa portal.

W piątek 4 sierpnia Adam Niedzielski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł do czwartkowego wydania "Faktów" TVN. Z materiału wynikało, że od dwóch dni, po zmianie przez resort przepisów, lekarze mają problem z wypisywaniem pacjentom leków przeciwbólowych i psychotropowych. Z dziennikarzami na ten temat porozmawiał lekarz Piotr Pistula. W odpowiedzi na materiał TVN-u minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ujawnił, jakiego rodzaju leki przepisał sobie medyk.

Adam Niedzielski poda się do dymisji? "Dostanie nowe zadania"

Jak informowaliśmy w poniedziałek, według ustaleń Wirtualnej Polski mimo burzy medialnej wokół sprawy związanej z ministrem zdrowia, zmiany w rządzie na razie nie będzie. PiS ma traktować tę wpadkę poważnie, jednak liczy, że sprawa szybko przycichnie i "nie będzie rezonować w elektoracie prawicy" - wynika z ustaleń WP. Jak donosi portal, "koledzy" ministra w obozie rządzącym nieoficjalnie mówią, że musi się on sam wytłumaczyć i bronić. - Oczywiste jest, że ujawnienie takiej informacji w takim szczególe, jak zrobił to minister Niedzielski, nawet jeśli jest to zgodne z prawem, było błędem - oceniają. - Największe pretensje do Adama można mieć o to, że zrobił wiele, by schrzanić dobre wrażenie o tym, co udało nam się w ostatnim czasie: cyfryzacja systemu, e-recepty itd. Nie wiem, co mu strzeliło do głowy - mówi jeden z rozmówców Michała Wróblewskiego.

Zmiany mogą natomiast nastąpić po wyborach, o ile PiS pozostanie u władzy. Zdaniem informatorów WP pozycja Niedzielskiego jest słaba i raczej nie utrzyma się on na stanowisku ministra zdrowia. - Dostanie nowe zadania - uważają informatorzy portalu i zauważają, że "ministrowie zdrowia nie utrzymują się dłużej niż 2-3 lata".

Pan tu nie stał, czyli zdrowie w czasach PiS

Naczelna Izba Lekarska zawiadamia prokuraturę

"Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu wczoraj w Fakty TVN": 'żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty'. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - napisał Adam Niedzielski w piątek.

Następnego dnia Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia. W komunikacie podkreślono, że skierowano także zawiadomienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dokumencie poinformowano także, że "środowisko lekarskie ostatecznie utraciło zaufanie" do ministra Niedzielskiego, w związku z czym "uznaje dalszą współpracę za niemożliwą".

Kontrola w resorcie zdrowia po wpisie Niedzielskiego. "Porażające"