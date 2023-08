W piątek 4 sierpnia Adam Niedzielski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł do czwartkowego wydania "Faktów" TVN. Z materiału wynikało, że od dwóch dni, po zmianie przez resort przepisów, lekarze mają problem z wypisywaniem pacjentom leków przeciwbólowych i psychotropowych. Z dziennikarzami na ten temat porozmawiał lekarz Piotr Pistula. W odpowiedzi na materiał TVN-u minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ujawnił, jakiego rodzaju leki przepisał sobie Pistula.

Według ustaleń Wirtualnej Polski mimo burzy medialnej wokół sprawy związanej z ministrem zdrowia, zmiany w rządzie na razie nie będzie. PiS ma traktować tę wpadkę poważnie, jednak liczy, że sprawa szybko przycichnie i "nie będzie rezonować w elektoracie prawicy" - wynika z ustaleń WP. Jak donosi portal, "koledzy" ministra w obozie rządzącym nieoficjalnie mówią, że musi się on sam wytłumaczyć i bronić. - Oczywiste jest, że ujawnienie takiej informacji w takim szczególe, jak zrobił to minister Niedzielski, nawet jeśli jest to zgodne z prawem, było błędem - oceniają. - Największe pretensje do Adama można mieć o to, że zrobił wiele, by schrzanić dobre wrażenie o tym, co udało nam się w ostatnim czasie: cyfryzacja systemu, e-recepty itd. Nie wiem, co mu strzeliło do głowy - mówi jeden z rozmówców Michała Wróblewskiego.

Zmiany mogą natomiast nastąpić po wyborach, o ile PiS pozostanie u władzy. Zdaniem informatorów WP pozycja Niedzielskiego jest słaba i raczej nie utrzyma się on na stanowisku ministra zdrowia. - Dostanie nowe zadania - uważają informatorzy portalu i zauważają, że "ministrowie zdrowia nie utrzymują się dłużej niż 2-3 lata".

Jak informowaliśmy w poniedziałek, lekarz Piotr Pistula, którego dotyczy wpis Adama Niedzielskiego, domaga się od ministra przeprosin oraz zadośćuczynienia. Medyk skierował w tej sprawie do szefa MZ przedsądowe wezwanie. "Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją wzywam Pana Ministra Zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tys. zł na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu" - napisał na portalu X (dawny Twitter). Opublikował też treść pisma, które skierował do ministra.

Lekarz domaga się natychmiastowego usunięcia skutków naruszenia jego dóbr osobistych poprzez publiczne przeprosiny, które minister ma zamieścić w swoich mediach społecznościowych. We wpisie zamieszczono treść oczekiwanego wpisu oraz informację o tym, na jaki cel ma zostać przekazane zadośćuczynienie w kwocie 100 tys. zł. W uzasadnieniu lekarz wskazał, że wpis ministra na moment sporządzania wezwania widziało już niemal 4,5 miliona osób. Z kolei Naczelna Izba Lekarska poinformowała w sobotę, że złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia. Więcej w artykule poniżej.

