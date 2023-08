Rafał Trzaskowski: Gdyby PiS nie marnował i nie zabierał pieniędzy, moglibyśmy przegonić Berlin

Zobacz wideo Wymarzony kandydat na premiera? Lubnauer: Ponieważ Tusk jest liderem KO, wydaje się naturalnym kandydatem na premiera

- [...] Patrząc na nastroje, wierzę, że notowania KO będą się poprawiać. Od początku jednak nikt nie przewidywał, żeby KO mogła mieć samodzielną większość. Jasne jest, że do utworzenia rządu potrzebne będą inne opozycyjne partie. Mam nadzieję, że osiągniemy wynik, który pozwoli nam na sformowanie wspólnego rządu. Chciałbym, aby to Koalicja Obywatelska - jako najsilniejsza partia opozycyjna - i jej przewodniczący decydowali o tym, kto będzie premierem [...] - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Polityk podkreśla, że "w większości kwestii najważniejszych wszystkie partie opozycji się zgadzają".

REKLAMA

Rafał Trzaskowski: Nie da się wykluczyć fałszowania wyborów

- Mamy podobne poglądy na walkę z inflacją, politykę gospodarczą, relacje z UE, odpolitycznienie państwa i wymiaru sprawiedliwości. W kwestiach światopoglądowych - chociaż aborcja do nich nie należy, bo jest po prostu prawem kobiet - stanowisko PO jest całkowicie jasne. Rzeczywiście poglądy polityków Trzeciej Drogi są inne w tej kwestii niż nasze. Ale gdybyśmy się niczym nie różnili, to bylibyśmy jedną partią. Dlatego namawiam wszystkich do głosowania na KO. Ale też w wielu sprawach będziemy wspólnie w stanie podjąć działania natychmiast, np. odwrócić najbardziej kontrowersyjne aspekty średniowiecznego prawa aborcyjnego wprowadzone przez PiS. Jeżeli dla jakiegoś wyborcy najważniejsza jest kwestia aborcji i chce, aby decyzje zawsze podejmowała kobieta - to powinien jednak oddać głos na KO albo Lewicę. A na pewno nie na Konfederację - najbardziej antykobiecą partię w Polsce - ocenił.

Abp Marek Jędraszewski o "tęczowej zarazie": Nikogo nie chciałem obrazić

Trzaskowski był pytany przez dziennikarza "Rzeczpospolitej" o nadchodzącą kolejną edycję Campusu Polska Przyszłości. Przekonywał, że wydarzenie nie będzie elementem kampanii wyborczej. Przyznał ponadto, że zaproszenie na Campus otrzymali wszyscy liderzy ugrupowań tzw. opozycji demokratycznej.

Zapytany, czy PiS może sfałszować wybory, polityk odparł, że "nie da się tego wykluczyć". - Mam nadzieję, że nie dojdzie do systematycznego fałszowania. Ale w pewnych miejscach może kogoś kusić, żeby wpłynąć na wynik wyborów, np. stawiając gdzieś krzyżyk czy unieważniając jakiś głos. W wyborach prezydenckich zdarzyły się komisje wyborcze, w których Andrzej Duda dostawał 100 proc. głosów. Znam dość dobrze rodaków - tam, gdzie trzech Polaków, tam cztery opinie. Trudno mi uwierzyć, że jest miejsce w Polsce, gdzie 100 proc. osób myśli dokładnie tak samo. Nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że w jakimś miejscu dojdzie do fałszowania wyborów - stwierdził.

Słowenia zmaga się z powodziami. "Byłem w szoku"

"Środki europejskie leżą na ziemi - wystarczy, że PiS się pochyli"

W wywiadzie poruszona została też kwestia środków unijnych. Trzaskowski zarzucił rządzącym, że nie są w stanie pozyskać 500 mld zł z Funduszu Odbudowy i funduszy strukturalnych "tylko dlatego, że prowadzi szkodliwe i antydemokratyczne działania". - Środki europejskie leżą na ziemi - wystarczy, że PiS się pochyli. 500 miliardów złotych to fortuna - która mogłaby całkowicie zmienić Polskę. Podczas rocznicy powstania powiedziałem, że powstańcy przyczynili się do odbudowy Warszawy. Nikomu się wtedy nie śniło, że Warszawa kilkadziesiąt lat później może być bogatsza niż Wiedeń. Gdyby rząd PiS nie zabierał Warszawie pieniędzy i nie marnował pieniędzy z KPO, to moglibyśmy w poziomie rozwoju przegonić Berlin. To byłaby prawdziwa sprawiedliwość dziejowa - stwierdził.