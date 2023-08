Reporterzy Bez Granic komentują decyzję Ziobry. "Politycy PiS nie mogą narzucać treści mediom"

"Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył skargę do organu ds. mediów KRRiT przeciwko TVN i TVN24 za tzw. "częściowe relacjonowanie wydarzeń. Politycy rządu PiS nie mogą narzucać treści mediom, by realizować swoją polityczną agendę" - brzmi stanowisko RSF opublikowane w mediach społecznościowych.

Reporterzy Bez Granic (franc. Reporters Sans Frontières) to międzynarodowa organizacja pozarządowa skupiająca między innymi dziennikarzy i monitorująca wolność prasy na świecie. RSF zwraca uwagę na przypadki naruszenia wolności wypowiedzi, prowadzi również kampanie w obronie dziennikarzy, pisarzy oraz obrońców praw człowieka.

Ziobro skarży się na TVN do KRRiT

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zdecydował o skierowaniu skargi na TVN do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Stacja TVN pokazuje, że jest zaangażowana ideologicznie, kieruję skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie może być tak, aby przestępcy dostawali sygnał, że jeżeli dopuszczą się pobicia właściwych osób, to jedna z wiodących telewizji będzie sprawę przemilczać, nabierze wodę w ustach - wyjaśniał swoje motywacje Ziobro.

Polityk zarzucił TVN, że poinformowała o zawieszeniu więzienia dla 24-letniej Mariki, a jednocześnie nie przekazała informacji o zupełnie innej sprawie, dotyczącej umorzenia przez sąd sprawy napaści i pobicia działacza organizacji antyaborcyjnej.

W ocenie ministra sprawiedliwości sposób relacjonowania przez TVN orzeczeń sądów, które dotyczyły "zdarzeń dyktowanych względami ideologicznymi", wskazuje, że stacja łamie zasady bezstronnego relacjonowania wydarzeń.

Sprawa Marika M. Kobieta skazana za rozbój

24-letnia Marika przed dwoma laty została skazana na trzy lata pozbawienia wolności za rozbój i próbę kradzieży tęczowej torby. Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w 2020 roku i miało ono być "wyrazem sprzeciwu" wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. W lipcu Zbigniew Ziobro wyraził zgodę na zawieszenie odbywania kary. Teraz 24-latka czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy ws. ułaskawienia. Według Zbigniewa Ziobry w sprawie Mariki M. "nie było żadnego rozboju".

Do sprawy odniósł się w połowie lipca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. - Czyn, za który sąd wymierzał karę, to był rozbój. W takiej sytuacji nie ma znaczenia wartość przedmiotu kradzionego z użyciem przemocy. Z uwagi na rażącą pogardę wobec prawa polegającą na tym, że czynu dopuszczono się publicznie, że to było zaplanowane, czyn ten był zakwalifikowany jako rozbój chuligański - wskazywał sędzia.

Sprawa Mariki M. Ziobro odwołał wiceszefową prokuratury rejonowej

- To z inicjatywy, na wniosek Zbigniewa Ziobry w 2006 r. uchwalono przepisy, które przewidują, że w przypadku chuligańskiego rozboju dolna granica kary jest podwyższona o połowę. Dolną granicą kary w przypadku rozboju były 2 lata, w wyniku tej zmiany z 2006 r. dolna granica kary wynosiła 3 lata pozbawienia wolności. Taką też karę wymierzył sąd - zaznaczył.

- Społeczeństwo jest też wprowadzane w błąd poprzez część mediów, polityków, którzy mówią, że to była kara za szarpanie torby. To nie była żadna kara za szarpanie torby. To była kara za próbę kradzieży torby z użyciem przemocy. (...) Oskarżona, z tego co nam wiadomo, przyznała się do czynu, do tego, że chcieli torbę ukraść, by ją następnie zniszczyć. Były więc spełnione wszystkie znamiona rozboju. (...) Nie można było tej kary warunkowo zawiesić. To również przewidują przepisy Kodeksu karnego, które mówią, że można warunkowo zawiesić karę, która nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności - wskazywał Bartłomiej Przymusiński.