W piątek (4 sierpnia) Adam Niedzielski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł do czwartkowego wydania "Faktów" TVN. Z materiału wynikało, że od dwóch dni, po zmianie przez resort przepisów, lekarze w całym kraju mają problem z wypisywaniem pacjentom leków przeciwbólowych i psychiatrycznych. Wtedy minister zdrowia opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ujawnił dane jednego z medyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki przerywa milczenie ws. śmierci Doroty. "Nie dokładajmy cierpienia, poprzez upolitycznienie tego, co się stało"

Adam Niedzielski wydał oświadczenie. "Nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów"

"W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwej tezy o naruszeniu przeze mnie prawa, poprzez upublicznienie informacji o wystawieniu recepty przez lekarza, który w mediach zapewniał, że tego nie zrobił, przedstawiam szczegółowe wyjaśnienie w tej sprawie" - napisał Niedzielski na portalu X (dawny Twitter). W poście zostało opublikowane oświadczenie ministra. "Przekazanie do powszechnej wiadomości informacji o wystawieniu recepty pro auctore przez lekarza miało na celu przeciwdziałanie bezprawnemu upublicznianiu nieprawdziwych danych, jakoby nie było możliwości wystawienia recepty na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Te informacje, przekazane w ogólnopolskiej stacji TVN, wprowadzały nieuzasadniony lęk wśród pacjentów, co do braku możliwości otrzymania należnej im recepty. Wymagało to stanowczej reakcji i zniwelowania niepewności pacjentów, która została zasiana wypowiedziami lekarza" - tłumaczy Niedzielski.

"Podkreślić przy tym należy, że nikt nie miał wglądu w dane zapisane na koncie wskazanego lekarza i nikt w do konto nie ingerował. Tym samym nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów" - twierdzi dalej minister i dalej dodaje: "Minister Zdrowia uprawniony jest do dostępu do informacji dotyczącej wystawienia przez daną osobę recepty pro auctore. Dostęp ten, co jeszcze raz podkreślę, nie odbywa się poprzez indywidualne konto lekarza czy pacjenta". Na koniec Niedzielski podkreślił, że jego reakcja "była tylko i wyłącznie odpowiedzią na upublicznioną przez lekarza nieprawdę".

Adam Niedzielski ujawnił, jakie leki przepisał na siebie lekarz

W piątek Adam Niedzielski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł do materiału TVN - dotyczył on trudności w wystawianiu przez medyków recept. Po ujawnieniu imienia i nazwiska lekarza, a także placówki, w której ten pracuje, minister napisał: "Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - dodał polityk. W odpowiedzi na zajście Naczelna Izba Lekarska postanowiła zawiadomić prokuraturę. Więcej na ten temat w tekście powyżej.