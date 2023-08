Kaczyński uderza w Donalda Tuska w nowym spocie. "Reklamówki i do biegania"

W miarę nasilania się napięć na linii Warszawa-Mińsk rząd PiS zarzuca swoim poprzednikom zaniechania w kwestii bezpieczeństwa. Politycy powtarzają, że koalicja PO-PSL w czasie swoich rządów zlikwidowała liczne bazy wojskowe, natomiast PiS je odbudowało. Filmiki na ten temat nagrali najpierw premier Mateusz Morawiecki, a teraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Nowy spot PiS z Jarosławem Kaczyńskim. "Reklamówki w ręce i do biegania"

- Platforma mówi coś o bezpieczeństwie, a za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji. W sumie ponad tysiąc. Dzisiaj je odbudowujemy. Za czasów PO w 2015 roku wydatki na obronność wynosiły 37,5 miliarda złotych, dzisiaj, za rządów PiS, 137 miliardów złotych - mówi w najnowszym spocie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przypomniał też słowa lidera PO Donalda Tuska, który mówił o tym, że mur na granicy polsko-białoruskiej "nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat". - Powiedzieć można wszystko. Ale liczą się czyny, a nie słowa. Więc PO reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa - podsumował prezes PiS, który odniósł się w ten sposób do wydarzeń z sierpnia 2021 r., kiedy poseł KO Franciszek Sterczewski próbował przekazać migrantom koczującym na granicy Polski z Białorusią reklamówkę z lekami.

Na nagraniu pokazano też dane, z których wynika, że w latach 2008-2015 zlikwidowano 629 baz wojskowych i 477 posterunków policji, a od 2015 r. utworzono 20 baz i 163 posterunki. Prezes PiS podkreślił również, że za czasów PO w 2015 r. na zbrojenia przeznaczano 37,5 mld zł, a obecnie 137 mld zł.

Gen. Skrzypczak odpowiada na wpis Błaszczaka: To tylko część prawdy

W piątek Mariusz Błaszczak napisał z kolei, że to rząd Donalda Tuska odpowiada za "rzekomo dziurawe niebo nad Polską". Zarzucił przy tym poprzedniej ekipie rozformowanie licznych jednostek rakietowych obrony powietrznej. W rozmowie z Gazeta.pl wpis Błaszczaka skomentował gen. Waldemar Skrzypczak. - Można się zgodzić z Mariuszem Błaszczakiem, jeśli chodzi o kwestię rozformowania jednostek, ale to tylko część prawdy. Minister w ogóle nie wspomina jednak o innych szalenie ważnych, a może najważniejszych aspektach. Po pierwsze, w tym czasie rozbrajało się całe NATO, a nie tylko polska armia. Taka była ogólna tendencja, ponieważ Putin zdołał przekonać Zachód o swojej miłości do pokoju. I to jest główny powód decyzji o rozformowaniu jednostek wojskowych w tym okresie. To robili po prostu wszyscy w NATO, a Polska nie była wówczas jakimś szczególnym krajem, żeby nie realizować polityki Sojuszu. Warto by było, żeby politycy się nauczyli trochę historii. Niemniej jednak uważam, że absolutnym skandalem było rozformowanie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w czasach PO - mówił nam były dowódca Wojsk Lądowych.

Gen. Skrzypczak w rozmowie z nami zauważa, że część rozformowanych jednostek obrony powietrznej dysponowała przestarzałym sprzętem. - Utrzymywanie jednostek, których wyposażenie generacyjnie pochodziło z lat 60. nie miało uzasadnienia. Ten sprzęt po prostu nie byłby skuteczny - wskazał generał. Jest jeszcze trzeci aspekt. - Warto by było, aby rządzący sprawdzili, kiedy te programy, którymi tak lubią się chwalić, ruszyły - zwraca uwagę wojskowy. - Przecież na przykład programy Poprad, Pilica, Piorun były uruchamiane w latach 2008-2012. Dzięki temu, że one wtedy ruszyły, dzisiaj można tę broń, te systemy kupować. Wypada mieć w sobie trochę uczciwości, gdy się mówi o sprawach wojska - podkreślił.

Gen. Skrzypczak odpowiada Błaszczakowi: Wypada mieć trochę uczciwości

Morawiecki i Błaszczak przy granicy z Białorusią mówili o... Tusku

Także w czasie czwartkowych wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości i przedstawicieli rządu pojawił się Donald Tusk. Tym razem Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, szef MON-u, zarzucili mu relacje z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką. - [Łukaszenka mówił o Tusku, że to - przyp. red.] będzie człowiek, z którym będzie się mógł dogadać - powiedział premier. Dzień wcześniej stwierdził, że "dyktator Białorusi Łukaszenka wprost powiedział, że liczy na Tuska". - On czeka na powrót Tuska do władzy, bo wie, że takie projekty, które zapewniają Polsce bezpieczeństwo, np. zapora na granicy [...], odejdą w zapomnienie zgodnie z doktryną Tuska - zaznaczył szef rządu. W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej stwierdził, że Łukaszenka "wychwala lidera opozycji Donalda Tuska". Te słowa padły w czasie spotkania z dowódcami i żołnierzami, którzy pełnią służbę na pograniczu z Białorusią. Szef MON-u zapewniał w trakcie spotkania, że "polski rząd robi bardzo wiele, żeby zapewnić bezpieczeństwo". Polityk odbył naradę z wojskowymi po tym, jak we wtorek w okolicach Białowieży dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Prowokacje na polsko-białoruskiej granicy. Wojsko rozmieściło snajperów

Białoruskie śmigłowce nad Polską. Zawiadomiono NATO

Przypomnijmy: we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną w okolicy Białowieży. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało MON. Zgodnie z komunikatem resortu dwa śmigłowce realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. W związku ze zdarzeniem szef polskiego MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie poinformowano NATO.

Mińsk zaprzeczył prawdziwości komunikatu polskiego MON i oświadczył, że naruszenia nie było. Władze białoruskie przekonują, że śmigłowce były w odległości około dwóch kilometrów od granicy. Polski chargé d'affaires Marcin Wojciechowski został wezwany w czwartek przez MSZ Białorusi, aby wyjaśnić, dlaczego poinformowano, że białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mińscy urzędnicy wezwali do "dialogu dla deeskalacji nieprostej sytuacji we wzajemnych stosunkach". Stwierdzili też, że "wypowiedzi polskich urzędników na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej 1 sierpnia nie znalazły potwierdzenia"