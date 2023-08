Zobacz wideo "Przestrzegam! Wagnerowcy mogą przebierać się za nielegalnych migrantów". Morawiecki przy granicy

- Są państwa bardzo silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny czy szakale. I my prowadzimy teraz politykę szakali i hien. Nie chcę użyć mocnych słów, ale przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne, w jakie się być może niedługo wpiszemy - tak o relacjach polsko-ukraińskich mówił w czwartek w Polsat News były szef MSZ Jacek Czaputowicz. W piątek wyjaśniał to porównanie w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24.

Jacek Czaputowicz o "polityce szakali i hien". Teraz tłumaczy się z ostrego porównania

Profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w rządzie PiS w latach 2018-2020, stwierdził, że porównanie, jakiego użył, "jest zgodne z rzeczywistością".

Rzeczywiście użyłem tego określenia zakorzenionego w teoriach stosunków międzynarodowych, gdzie państwa są porównywane do zwierząt - lwy, lisy, takie przebiegłe, i właśnie hieny. I - tak jak w potocznym języku - to są osoby, które realizują własne interesy kosztem nieszczęścia innych. I moim zdaniem porównanie tutaj jest zgodne z rzeczywistością

- powiedział. Zwrócił uwagę, że "ostatnio Ukraińcy mówią, że naród, państwo ukraińskie krwawi, a ten przyjaciel, ten wybawca żąda natychmiastowych rachunków". - Myślę, że to wymaga krytyki. My nie możemy prowadzić takiej polityki. Jeszcze do niedawna nasza polityka wobec Ukrainy była godna. Byliśmy wręcz przykładem dla świata, jak przyjęliśmy uchodźców, jak dbaliśmy o to, żeby Ukraina dostała wsparcie militarne od Polski, od innych państw. Mobilizowaliśmy opinię publiczną - kontynuował.

Według Jacka Czaputowicz Warszawa wymaga od Kijowa "natychmiast jakiejś wypłaty". - Czego ta wypłata dotyczy? To, co minister Jabłoński przedstawił na piśmie. My oczekujemy, że oni jakby rozliczą się ze zbrodnią wołyńską. I to jest warunkiem ich członkostwa w Unii Europejskiej. Że my chcemy ekshumacji, że my chcemy, żeby oni zrozumieli, uwzględnili nasze interesy wobec rolnictwa - wyliczał były szef dyplomacji.

Jacek Czaputowicz: Minister Rau realizuje interes partyjny

W piątek przed południem minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że "ostatnia wypowiedź Pana Jacka Czaputowicza, wieloletniego pracownika tej służby, niegdyś dyrektora departamentu MSZ, wiceministra i ostatnio ministra spraw zagranicznych, budzi najbardziej kategoryczny sprzeciw".

Jest ona bowiem radykalnie niezgodna zarówno ze stanem faktycznym, jak i etosem naszej służby zagranicznej, który łączy pokolenia polskich dyplomatów

- czytamy.

- MSZ zarzuca mi nielojalność. Uważam, że minister Rau jest nielojalny wobec interesu i racji stanu Polski i realizuje interes partyjny, bo rusza te sprawy w momencie niedobrym dla Polski, niedobrym dla Ukrainy, po to, żeby mieć korzyść polityczną podczas wyborów - stwierdził Czaputowicz w TVN24. Czwartkową wypowiedź skrytykował jego poprzednik Witold Waszczykowski. "I taki gość mnie zastąpił! Warto było?" - skomentował europoseł Witold Waszczykowski, szef MSZ w latach 2015-2018. Wcześniejszy szef dyplomacji, w latach 2007-2014, Radosław Sikorski napisał krótko: "Nie codziennie zdarza mi się zgodzić z ministrem w rządzie PiS. 'Prowadzimy teraz politykę szakali i hien'."

Były szef MSZ o relacjach z Ukrainą: Prowadzimy politykę szakali i hien"