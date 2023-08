Tusk o rządzie: Wystarczyła jedna prowokacja dwóch śmigłowców, żeby pokazać, że im się trzęsą portki

W piątek Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Ustronia. Kiedy lider Platformy Obywatelskiej wchodził na scenę, towarzyszyła mu piosenka "Deszcze Niespokojne" z serialu "Czterej Pancerni i Pies". - Dzisiaj jestem w trochę innej roli. Dlatego poprosiłem, żeby rozpocząć spotkanie piosenką z "Czterech Pancernych". Jak wiadomo, jednym z najsłynniejszych mieszkańców Ustronia był Gustlik. Wiecie, Gustlik mógłby być moim dziadkiem. Wcielony siłą do Wehrmachtu, przeszedł na drugą stronę - powiedział polityk.

- Jak byłem dzieciakiem, to mieliśmy kluby pancernych i ja byłem Jankiem Kosem, bo ja jestem z Gdańska, kaszubskie korzenie i byłem jasnym blondynem. Nie wierzcie tym, co kwestionują moją blond czuprynę. Chociaż tak naprawdę nie mam nic przeciwko temu, bo ta inna rola, w której dzisiaj jestem, to rola Rudego - Rudy 102. Dzisiaj załoga Rudego to jest dużo więcej niż czterej pancerni i pies. Mam nadzieję, że mogę was traktować jako załogę Rudego, która idzie po zwycięstwo i będzie parła do przodu jak czołg - zaznaczył.

Donald Tusk o rządzących: Wystarczyła jedna prowokacja dwóch śmigłowców, żeby pokazać, że oni nie są zdolni do reakcji, że im się trzęsą portki

W trakcie swojego wystąpienia były premier nawiązał do sprawy białoruskich śmigłowców, które we wtorek wleciały nad Polskę. - Pamiętamy słynne zdarzenie z rosyjską rakietą, która wleciała i przez długie tygodnie minister Błaszczak, Kaczyński, PiS ukrywali prawdę i nie potrafili jej znaleźć. Znalazła ją dopiero przypadkowa osoba na konnej wycieczce. Kilkadziesiąt godzin temu mieliśmy powtórkę z tego ponurego spektaklu. Byliśmy świadkami niemądrych, agresywnych wypowiedzi panów Błaszczaka i Morawieckiego nt. zdarzenia na granicy z Białorusią. Oni dobrze wiedzą, że muszą zagłuszyć prawdę o tych wydarzeniach, o swojej niekompetencji, prawdę o tym, jak zaciemniają obraz, jak lekceważą Polki i Polaków - stwierdził Donald Tusk.

- Tuż po godz. 8:00 rano osoba na spacerze zaobserwowała białoruskie śmigłowce nad Białowieżą. Będę mówił o faktach, ponieważ władza kłamie w tej sprawie od początku do końca, dlatego opozycja musi wreszcie powiedzieć, jakie były fakty. O 9:00 rano pojawiły się pierwsze zdjęcia zrobione przez mieszkańców i tam działających naukowców. Dwie godziny później pierwszy komunikat z MON, że żadne takie zdarzenie nie miało miejsce. Później w przestrzeni publicznej było bardzo dużo relacji - zaznaczył polityk i dodał:

Śmigłowce białoruskie latają nad Białowieżą, a wiecie, że my musieliśmy czekać prawie 12 godzin? Oni o godzinie 19:00 zdecydowali się przyznać, że białoruskie śmigłowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Dzisiaj naszym problemem jest nie tylko nasz sąsiad - dyktator Łukaszenka, nie tylko wagnerowcy, nie tylko wojna w Ukrainie, ale także to, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli rząd, który z tymi sprawami kompletnie sobie nie radzi.

Donald Tusk zaznaczył, że "jedynym pomysłem" rządzących w takiej sytuacji było "brutalne atakowanie opozycji", w tym przewodniczącego PO. - Nie obronimy Polski, jeśli będą rządzić ludzie, którym się wydaje, że metodą na obronę kraju jest oskarżanie rodaków, oskarżanie konkurentów politycznych, o własną nieudolność. Ten rząd naraża polskie rodziny na poważne niebezpieczeństwo - powiedział.

- Wystarczyła jedna prowokacja dwóch śmigłowców, żeby pokazać, że oni nie są zdolni do reakcji, że im się trzęsą portki. (...) Nawet gdyby chcieli zareagować, nie potrafią, bo nic nie wiedzą i nic nie słyszą. Nie widzą rakiety, śmigłowców, że granica z Białorusią jest kompletnie nieszczelna - stwierdził. - Gdyby nie rząd PiS mielibyśmy 50 śmigłowców zdolnych do akcji i fabrykę śmigłowców w Polsce. (....) My dzisiaj zadłużamy się na dziesiątki miliardów złotych w Korei za obietnice czołgów i haubic w przyszłości. Powtarzam: wojna jest dzisiaj. Macierewicz, Kaczyński, Morawiecki rozbroili Polskę z powodów, o których nie chce mówić. Nie będę rzucać pustych podejrzeń. Co do Macierewicza, nie trzeba rzucać żadnych podejrzeń. Książki powstały - dodał.

Andrzej Rozenek wystartuje z list KO

Donald Tusk ogłosił również, że w najbliższych wyborach parlamentarnych Koalicja Obywatelska ponownie wystartuje razem. W jej skład wejdą Platforma Obywatelska, Zieloni, Inicjatywa Polska i Nowoczesna. Jak dodał, z list KO wystartuje Andrzej Rozenek.

- Dla mnie też jest ważne, żeby na naszych listach byli ludzie niezależnie od tego, gdzie zaczynali swoją aktywność polityczną - czy to była prawica, czy lewica. Są u nas na listach i będą liderami na naszych listach byli działacze Lewicy, tak jak Andrzej Rozenek, czy byli najbliżsi współpracownicy Lecha Kaczyńskiego. I wszyscy mówią jedno: wiemy, dlaczego przyszliśmy do KO, wiemy że jeśli chcemy uczciwie służyć dziedzictwu polskiej lewicy czy nieżyjącego prezydenta, że uczciwie możemy to robić i skutecznie w ramach KO - powiedział były premier.