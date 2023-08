Zobacz wideo Morawiecki nie przestaje straszyć Tuskiem. Oskarża go o propagandę, sam milczy o faktach

W piątek po południu Donald Tusk spotka się z wyborcami w Ustroniu, w województwie śląskim. Przed przyjazdem byłego premiera ostrzegł mieszkańców miasta obecny szef rządu. - Donald Tusk jedzie do Ustronia. Na miejscu mieszkańców, zachowałbym podwyższoną ostrożność. Kto wie, może Tusk robi rekonesans przed kolejną likwidacją albo prywatyzacją? - mówi Mateusza Morawiecki w najnowszym nagraniu opublikowanym na Twitterze [obecna nazwa portalu to X - przyp. red.]. Nawiązuje w ten sposób do powtarzanego od 1 sierpnia przekazu Prawa i Sprawiedliwości o tym, że koalicja PO-PSL w czasie swoich rządów zlikwidowała liczne bazy wojskowe, a PiS je odbudowało.

Morawiecki nie przestaje straszyć Tuskiem i PO. "Niebezpieczni dla każdej polskiej rodziny"

"Dlaczego zgadzał się Pan na zbrodnicze zwijanie jednostek Wojska Polskiego, dlaczego nie protestował, dlaczego na to pozwalał, czyj plan Pan realizował? Polacy czekają! Może zamiast odpowiedzi o wiek - odpowie Pan na naprawdę ważne pytania..." - głosi podpis dołączony do 90-sekundowego nagrania. W czasie kiedy Rosja toczy wojnę przeciw Ukrainie, a nad Polską latały białoruskie śmigłowce, premier rządu RP stwierdza, że skrajnie niebezpieczni są politycy PO i Tusk.

Rozbroili polską armię i jeśli wrócą do władzy, zrobią to ponownie. Gdyby dalej Tusk rządził, gdyby dalej likwidował w tym tempie, dziś Polska byłaby całkowicie bezbronna. [...] Oni naprawdę są niebezpieczni dla każdej polskiej rodziny

- mówi Morawiecki i zapewnia, że "jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest rząd PIS-u". W czwartek na koncie szefa rządu pojawiło się zestawienie, ile jednostek policji i baz wojskowych zlikwidowano przed 2015 rokiem, a ile ich powstało po 2015 roku. Obie mapy przedstawiają dane dotyczące różnych działań, więc niemożliwe jest porównanie tych wartości.

Premier nie mówi jednak nic o powodach likwidacji baz wojskowych - decyzje wynikały z zawieszenia zasadniczej służby wojskowej i dostosowanie struktur Sił Zbrojnych do wymagań NATO. O tym kontekście już na początku tego roku przypominał "Newsweek". Wskazywał m.in., że najmniej liczne bazy wojskowe w NATO liczą 2 tysiące żołnierzy. Onet z kolei przypomniał, że przypisanie winy Tuskowi za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie jest manipulacją. Decyzja o tym zapadła w 2001 r., kiedy Donald Tusk nie był nawet posłem. Za ustawą zagłosowali politycy PiS-u: Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński i Ryszard Czarnecki - wylicza portal.

Morawiecki i Błaszczak przy granicy z Białorusią mówili o... Tusku

Także w czasie czwartkowych wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości i przedstawicieli rządu pojawił się Donald Tusk. Tym razem Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, szef MON-u, zarzucili mu relacje z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką. - [Łukaszenka mówił o Tusku, że to - przyp. red.] będzie człowiek, z którym będzie się mógł dogadać - powiedział premier. Dzień wcześniej stwierdził, że "dyktator Białorusi Łukaszenka wprost powiedział, że liczy na Tuska". - On czeka na powrót Tuska do władzy, bo wie, że takie projekty zapewniające Polsce bezpieczeństwo, jak zapora na granicy [...], odejdą w zapomnienie zgodnie z doktryną Tuska - zaznaczył szef rządu. W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej stwierdził, że Łukaszenka "wychwala lidera opozycji Donalda Tuska". Te słowa padły w czasie spotkania z dowódcami i żołnierzami, którzy pełnią służbę na pograniczu z Białorusią. Szef MON-u zapewniał w trakcie spotkania, że "polski rząd robi bardzo wiele, żeby zapewnić bezpieczeństwo". Polityk odbył naradę z wojskowymi po tym, jak we wtorek w okolicach Białowieży dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Białowieża. Dwa białoruskie śmigłowce wleciały na terytorium Polski

Przypomnijmy: we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną w okolicy Białowieży. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało MON. Zgodnie z komunikatem resortu dwa śmigłowce realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. W związku ze zdarzeniem szef polskiego MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie poinformowano NATO.

Mińsk zaprzeczył prawdziwości komunikatu polskiego MON i oświadczył, że naruszenia nie było. Władze białoruskie przekonują, że śmigłowce były w odległości około dwóch kilometrów od granicy. Polski chargé d'affaires Marcin Wojciechowski został wezwany w czwartek przez MSZ Białorusi, aby wyjaśnić, dlaczego poinformowano, że białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mińscy urzędnicy wezwali do "dialogu dla deeskalacji nieprostej sytuacji we wzajemnych stosunkach". Stwierdzili też, że "wypowiedzi polskich urzędników na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej 1 sierpnia nie znalazły potwierdzenia"

Białoruskie śmigłowce wleciały do Polski, a premier i szef MON mówią o... Tusku