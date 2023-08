Kukiz o Sikorskim i "plotkach, że jest czynnym narkomanem". Stanowcza reakcja

Paweł Kukiz w ostrych słowach zareagował na słowa Radosława Sikorskiego dotyczące incydentu na granicy. Były minister spraw zagranicznych na wypowiedź lidera Kukiz'15 już zareagował. By jednak konflikt zrozumieć, trzeba cofnąć się o kilka dni.

Sikorski: Białoruskie śmigłowce trzeba było zestrzelić. Kukiz nie przebierał w słowach

Polityk KO skomentował wtorkowy incydent. Dwa białoruskie śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną. Zostały zauważone przez mieszkańców wsi położonych w okolicach Białowieży, blisko polsko-białoruskiej granicy. - Należało je zestrzelić. Oczywiście zestrzelić można na różne sposoby. Może to zrobić para myśliwców, można to zrobić różnymi innymi systemami - mówił Sikorski na antenie TOK FM. - 10 minut, to było mnóstwo czasu, by je zestrzelić - dodał odnosząc się do krótkiego czasu trwania incydentu.

Na te słowa zareagował Paweł Kukiz. "Wątpię, by Sikorski był w jakimś spisku, który ma za cel wciągnięcie Polski w wojnę. Ale prawdopodobnymi wydają się być plotki, że jest czynnym narkomanem. Ktoś, kto chce w obecnej rzeczywistości strzelać do białoruskich śmigłowców, musi mieć niezły lot" - stwierdził na Twitterze.

Tłit Pawła Kukiza Twitter.com

Sikorski zapowiada pozew

Wypowiedź koalicjanta PiS spotkała się z reakcją przedstawiciela opozycji. "Panie pośle Kukiz, przeprosiny do wieczora albo spotkamy się w sądzie. Nie pozwolę na powielanie jakichkolwiek fałszywych plotek na mój temat" - napisał w mediach społecznościowych.

Postulat zestrzelenia białoruskich śmigłowców spotkał się wcześniej ze stanowczą reakcją polityków obozu władzy. Sikorskiemu zarzucono lekkomyślność. "W prowokacji Łukaszenki chodzi dokładnie o to, by polscy politycy ścigali się w prowokacyjnych wypowiedziach i atakowali własny rząd. Marzeniem Mińska i Moskwy byłoby zestrzelenie śmigłowca, który krótko naruszył przestrzeń powietrzną w trakcie zgłoszonych wcześniej manewrów. Wymarzony pretekst do eskalacji. Panie Sikorski, już nie raz wpisał się Pan w narrację Kremla. Nie wystarczy Panu wdzięczności rosyjskiego ambasadora przy ONZ?" - pisał w mediach społecznościowych Marcin Ociepa, wiceszef resortu obrony. "Nieodpowiedzialni ludzie znów pchają się do władzy. Bezpieczeństwo to nie zabawa" - skomentował europoseł Patryk Jaki.