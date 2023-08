"6 milionów Polaków zamordowano podczas wojny" - brzmiał napis umieszczony na tle zdjęcia przedstawiającego niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Fragment spotu odradzającego udział w marszu 4 czerwca organizowanego przez szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska nawiązywał do wpisu dziennikarza Tomasza Lisa "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora".

Mimo że Lis szybko usunął tweeta, tłumacząc, że miał na myśli celę i nikomu nie życzy śmierci, partia wykorzystała jego wypowiedź, wklejając ją do swojego materiału. "Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem?" - brzmiało pytanie zawarte w spocie PiS-u.

Skandaliczny spot PiS-u. Prokuratury jakoś nie oburza

Jak się okazuje, prokuratura nie dopatrzyła się niczego niewłaściwego w skandalicznym filmiku. O decyzji podjętej przez organy ścigania poinformował radny warszawskiej dzielnicy Bielany Jan Strzeżek.

"Prokuratura uważa, że to zgodne z prawem, żeby wykorzystywać miejsce mordu milionów ludzi do bieżącej walki politycznej. Dzisiaj odebrałem zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia" - napisał na swoim profilu w serwisie X. Polityk od razu zapowiedział złożenie apelacji w tej sprawie.

Marsz 4 czerwca zestawiony z obozem Auschwitz. Muzeum potępia, prokuratura nie widzi problemu

Jak pisze warszawska "Gazeta Wyborcza", która opublikowała cały dokument [Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania] zaadresowany do radnego, jest on kuriozalny i został on sporządzony niechlujnie. "(...) Odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie niewyważenia [niepoprawny zapis słowa "znieważenia" - red.] w dniu 31 maja 2023 roku w Warszawie miejsca publicznie urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego i uczczenia osób poprzez publikację spotu (...) - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, za zasadzie art. 17, par. 1, pkt 2 kpk" - brzmi uzasadnienie odmowy wszczęcia dochodzenia przez prokuraturę. Jest ono jednym wielokrotnie złożonym zdaniem ciągnącym się przez siedem linijek. Nie podpisał go jednak żaden prokurator, a starsza referentka Hanna Felczyńska.

Skandaliczny spot PiS. Zaatakowali marsz 4 czerwca kadrami z Auschwitz

Spot autorstwa PiS-u został uznany za niewłaściwy m.in. przez Muzeum Auschwitz. "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - brzmiał komentarz dyrekcji Muzeum Auschwitz.

Materiału opublikowanego przez partię rządzącą nie da się już odtworzyć. Spot został usunięty z serwisu po tym, jak na jaw wyszło, że wykorzystane w nim materiały naruszały prawa autorskie.