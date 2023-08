Błaszczak oskarża Tuska o "dziurawe niebo". Gen. Skrzypczak: Wypada mieć trochę uczciwości

Zobacz wideo Scheuring-Wielgus: W kwestii bezpieczeństwa państwa wierzę generałom, a nie Błaszczakowi

"Decyzje rządu D.Tuska czarno na białym pokazują, kto odpowiada za rzekome dziurawe niebo nad Polską. Oni likwidowali jednostki odpowiedzialne za obronę naszego nieba, my w ostatnich latach wzmacniamy obronę powietrzną. Kupiliśmy i zamówiliśmy baterie Patriot, zestawy Narew, Pilica+ z radarami Bystra, zestawy Poprad i wyrzutnie Piorun" - napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak. Do wpisu minister obrony narodowej dołączył mapę z "jednostkami rakietowymi obrony powietrznej rozformowanymi przez PO w latach 2010-2011". Na mapie zaznaczono łącznie 20 pułków i dywizjonów.

Gen. Skrzypczak odpowiada na wpis Błaszczaka: To tylko część prawdy

W rozmowie z Gazeta.pl wpis Błaszczaka komentuje gen. Waldemar Skrzypczak. - Można się zgodzić z Mariuszem Błaszczakiem, jeśli chodzi o kwestię rozformowania jednostek, ale to tylko część prawdy. Minister w ogóle nie wspomina jednak o innych szalenie ważnych, a może najważniejszych aspektach. Po pierwsze, w tym czasie rozbrajało się całe NATO, a nie tylko polska armia. Taka była ogólna tendencja, ponieważ Putin zdołał przekonać Zachód o swojej miłości do pokoju. I to jest główny powód decyzji o rozformowaniu jednostek wojskowych w tym okresie. To robili po prostu wszyscy w NATO, a Polska nie była wówczas jakimś szczególnym krajem, żeby nie realizować polityki Sojuszu. Warto by było, żeby politycy się nauczyli trochę historii. Niemniej jednak uważam, że absolutnym skandalem było rozformowanie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w czasach PO - mówi w nam były dowódca Wojsk Lądowych.

"Wypada mieć w sobie trochę uczciwości". Gen. Skrzypczak o wpisie Błaszczaka

Gen. Skrzypczak w rozmowie z nami zauważa, że część rozformowanych jednostek obrony powietrznej dysponowała przestarzałym sprzętem. - Utrzymywanie jednostek, których wyposażenie generacyjnie pochodziło z lat 60. nie miało uzasadnienia. Ten sprzęt po prostu nie byłby skuteczny - mówi. Jest jeszcze trzeci aspekt. - Warto by było, aby rządzący sprawdzili, kiedy te programy, którymi tak lubią się chwalić, ruszyły - zwraca uwagę wojskowy. - Przecież na przykład programy Poprad, Pilica, Piorun były uruchamiane w latach 2008-2012. Dzięki temu, że one wtedy ruszyły, dzisiaj można tę broń, te systemy kupować. Wypada mieć w sobie trochę uczciwości, gdy się mówi o sprawach wojska - podkreśla.

We wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. Potwierdziło to Ministerstwo Obrony Narodowej. Jednak kilka godzin wcześniej Wojsko Polskie zapewniało, że maszyny nie przekroczyły polskiej granicy, a loty zostały wcześniej zgłoszone przez stronę białoruską. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo małej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - tłumaczył się MON.

Szef MSWiA: ABW zatrzymała białoruskiego szpiega

Sytuację skrytykowali politycy opozycji. "Tak się kończy, gdy zamiast obroną narodową minister Błaszczak zajmuje się wyłącznie piknikami i defiladami. Po przegapionej przez niego rosyjskiej rakiecie pod Bydgoszczą kolejny dzwonek alarmowy z przekroczeniem polskiej granicy przez białoruskie śmigłowce i chaosem komunikacyjnym w MON. Totalnie nieudolny minister obrony w takich czasach to igranie z ogniem" - komentował wówczas Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO i minister obrony w latach 2011-2015.