Skargi na program TVP Info wpłynęły do KRRiT. "Jak oni kłamią" to odpowiedź na przekaz TVN

Program "Jak oni kłamią" jest emitowany w TVP Info od lipca. - Polska ma swoje sukcesy, ma też swoje problemy. Jednak z całą pewnością nie jest krajem katastrofy, jak jest przedstawiana, w którym upadła demokracja, gdzie nie ma wolności słowa, pluralizmu, o czym świadczy, chociażby, ten program - powiedział na początku pierwszego wydania prowadzący Adrian Klarenbach. - Będziemy tutaj prostować kłamstwa i niedopowiedzenia, manipulacje TVN oraz to, co chcą przed swoimi widzami ukryć w tej stacji. Witamy w polskich mediach - stwierdził. Scenografia programu do złudzenia przypomina tę z "Faktów" TVN.

Jak podaje Press.pl, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły dotychczas cztery skargi na program. "Są to dwie skargi indywidualne na przekaz autopromocyjny (reklamowanie audycji "Jak oni kłamią" w programie TVP Info oraz w "Wiadomościach") oraz dwie skargi indywidualne "z zarzutami rzekomej mowy nienawiści wobec opozycji i stronniczości" - czytamy na Press.pl.

Jak wynika z opublikowanego w marcu badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, 46 proc. ankietowanych uznało, że stację TVP Info należy gruntownie zreformować i odpolitycznić. 21,1 proc. opowiedziało się za całkowitą likwidacją. 23,2 proc. uważało, że nie należy zmieniać nic. Blisko 10 proc. nie miało zdania. Biorąc pod uwagę tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 59 proc. było za tym, by TVP Info pozostało w obecnym kształcie. Jednocześnie 27 proc. chciałoby odpolitycznienia tego kanału. 7 proc. zwolenników partii Jarosława Kaczyński chciało likwidacji TVP Info, a drugie 7 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".