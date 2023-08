Białoruskie śmigłowce wleciały do Polski, a premier i szef MON mówią o... Tusku

W wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ważną bronią jest również dezinformacja. Materiały publikowane na stronach rosyjskich i ukraińskich często bywają trudne do zweryfikowania.

W siedzibie 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w czwartek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą o zagrożeniach związanych z obecnością wagnerowców w Białorusi. Na wspólnej konferencji szef polskiego rządu mówił, że za naszą wschodnią granicą mogą stacjonować cztery tysiące rosyjskich najemników, a według strony litewskiej - nawet więcej. - Rosjanie w ten sposób testują reakcję Polski i naszych sojuszników - podkreślił premier. Morawiecki stwierdził też, odnosząc się do wtorkowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przed śmigłowce z Białorusi, że "te prowokacje będą się powtarzały". - My twardo bronimy polskiej granicy - zapewnił.

Morawiecki mówi o relacjach Łukaszenki z Tuskiem, ale zapomniał o swoim spotkaniu z białoruskim dyktatorem

Nawet wtorkowe wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej politycy PiS postanowili wykorzystać, aby uderzyć w opozycję i Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki mówił np. o relacjach lidera PO z białoruskim dyktatorem Alaksandarem Łukaszenką. - [Łukaszenka mówił o Tusku, że to - przyp. red.] będzie człowiek, z którym będzie się mógł dogadać - powiedział w czwartek premier. Dzień wcześniej w nagraniu na Twitterze [obecnie portal nosi nazwę X - przyp. red.] stwierdził z kolei, że "dyktator Białorusi Łukaszenka wprost powiedział, że liczy na Tuska". - On czeka na powrót Tuska do władzy, bo wie, że takie projekty zapewniające Polsce bezpieczeństwo, jak zapora na granicy [...], odejdą w zapomnienie zgodnie z doktryną Tuska - zaznaczył szef rządu.

W swoim wystąpieniu szef polskiego rządu nie mówił nic o tym, że sam, jeszcze jako wicepremier w rządzie Beaty Szydło, osobiście spotkał się w październiku 2016 r. z Łukaszenką w Mińsku. Rozmowa dotyczyła wtedy współpracy gospodarczej. - Zdecydowanie chcemy, by ta współpraca była na partnerskich zasadach i korzystna dla obu stron - zapewniał wtedy Mateusz Morawiecki. Oficjalne wizyty w Białorusi odbyli też przed siedmioma laty m.in. były marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Karczewski mówił wówczas, że Łukaszenka to "człowiek taki ciepły", a rozmowa z nim była "dobra, serdeczna i długa". Ze swoich słów wycofał się sześć lat później. Więcej na ten temat w poniższym tekście:

W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej stwierdził, że Łukaszenka "wychwala lidera opozycji Donalda Tuska". Te słowa padły w czasie spotkania z dowódcami i żołnierzami, którzy pełnią służbę na pograniczu z Białorusią. Szef MON-u zapewniał w trakcie spotkania, że "polski rząd robi bardzo wiele, żeby zapewnić bezpieczeństwo". Polityk odbył naradę z wojskowymi po tym, jak we wtorek w okolicach Białowieży dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Mariusz Błaszczak ocenił na spotkaniu z dowództwem i stacjonującymi na wschodzie kraju żołnierzami, że "w czasie roku wyborczego nasz kraj będzie szczególnie wystawiony na prowokacje". Szef MON-u wskazał, że wagnerowcy przerzucani do Białorusi są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. - To są ludzie doświadczeni, jeżeli chodzi o akcje sabotażowe - podkreślił. Szef MON dodał, że obserwujemy wzmożone ataki na polskie władze ze strony reżimu Łukaszenki i Kremla. Negatywne wypowiedzi pojawiają się ze strony polityków białoruskich i rosyjskich zarówno pod adresem polskiego prezydenta, jak i premiera oraz lidera Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że amerykański Instytut Badań nad Wojną informuje, że "nic nie wskazuje na to, żeby bojownicy Grupy Wagnera mieli w Białorusi ciężką broń, niezbędną do przeprowadzenia poważnej ofensywy przeciwko Ukrainie lub Polsce". Według analityków najemnicy musieliby się najpierw znacząco uzbroić. Takie same informacje podaje agencja Associated Press. Również brytyjskie Ministerstwo Obrony również wskazuje na brak ciężkiego sprzętu wojskowego wagnerowców. Wywiad zaznaczył, że "zdjęcia pokazują, że od połowy lipca 2023 r. setki pojazdów przybyły do wcześniej w większości pustego obiektu. Oddzielne raporty sugerują, że większość widocznych pojazdów to ciężarówki i minibusy z kilkoma opancerzonymi pojazdami bojowymi. Nie jest jasne, co stało się z ciężkim sprzętem używanym przez Grupę Wagnera w Ukrainie; istnieje realna możliwość, że została zmuszona do zwrócenia ich rosyjskiej armii" - zaznaczyło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. "Zdolność Wagnera do zdobycia ciężkiego sprzętu i środków wspomagających tj. transport lotniczy, będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na jego przyszłą skuteczność bojową" - przekazał brytyjski resort.

