Łańcuch Orderu Orła Białego składa się z 24 ogniw z motywem przedstawiającym orła i Najświętszą Maryję Pannę. Wyjątkową biżuterię zaprojektowano z myślą o uroczystości koronacyjnej ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. O przywrócenie jej do użytku po raz pierwszy starano się już w 1992 r. Szansę na wykorzystanie klejnotów przekreśliła najnowsza decyzja Senatu.

Drogocenne klejnoty koronacyjne nie trafią do Andrzeja Dudy. Senat nie przyznał prezydentowi RP przywileju noszenia łańcucha

Za inicjatywę przywrócenia do użytku drogocennego łańcucha odpowiada senacka Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji. Pomysł szybko podchwycili również inni senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Drogocenny skarb Polskiej historii miał być noszony przez osobę piastującą stanowisko prezydenta RP, stanowiąc w ten sposób symbol połączenia tradycji ze współczesnością. W projekcie ustawy zabrakło jednak podstawowych ustaleń takich jak np. wyznaczenie okoliczności, w których Łańcuch Orderu Orła Białego miałby towarzyszyć głowie państwa. Nie zdecydowano również, czy prezydent miałby mieć do czynienia z oryginałem, czy może jednak jedynie z jego repliką. Ostatecznie pomysł odrzucono z uwagi na potencjalne koszty realizacji i brak dokładnych wytycznych.

Biżuteria koronacyjna Stanisława Poniatowskiego. Jej użytkowanie budzi wątpliwości nawet u ekspertów

Opinie na temat zasadności wykorzystywania oryginału są podzielone również w środowiskach eksperckich. - Niektóre kraje używają podczas koronacji swoich monarchów starszych i cenniejszych insygniów. Oczywiście łańcuch byłby używany tylko podczas zaprzysiężenia prezydenta, po czym wróciłby do gabloty - argumentował w rozmowie z "Rzeczpospolitą" rekonstruktor polskich insygniów Adam Orzechowski. Za wykonaniem repliki opowiada się natomiast specjalista od symboliki państwowej prof. Marek Adamczewski. Zasugerował on stworzenie nowej, lekko zmodyfikowanej wersji królewskiej biżuterii o nowocześniejszej symbolice. Takie rozwiązanie miałoby być tańsze i pozwolić na wykorzystywanie łańcucha do np. uroczystości nadawania orderów.