Morawiecki z prezydentem Litwy na przesmyku suwalskim. Niemal od razu zaczął mówić o Tusku

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy rozpoczęło się o godz. 10 w 14 Suwalskim Pułku Przeciwpancernym. Kilkadziesiąt minut później obaj politycy pojawili się na wspólnej konferencji prasowej. - Dzisiaj granice Polski i Litwy to granice wolnego świata powstrzymującego napór przed despotią ze wschodu. Właśnie na naszych granicach zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat. Rosja i Białoruś zwiększają napór na granicę, liczbę prowokacji. Musimy mieć świadomość, że liczba tych prowokacji będzie rosła - mówił w czwartek przed południem premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, "na tym polegają intrygi, knucie ze strony Łukaszenki, Putina". - Łukaszenka mówił nie tak dawno temu, że liczy na zmianę władzy w Polsce, że się pojawi Tusk, że będzie człowiek, z którym będzie się mógł dogadać. Nie wiem, szanowni państwo, drodzy rodacy, (...) czy to dobrze, że Łukaszenka widzi w panu Tusku swojego ewentualnego rozmówcę. My widzimy tam zło, które krąży po Białorusi. To zło ma swoją bardzo konkretną nazwę, zostało wzmocnione przez Grupę Wagnera - dodał.

Mateusz Morawiecki: Wagnerowcy mogą przebierać się za imigrantów

Szef rządu zaznaczył, że to ok. 4 tys. najemników. - Według informacji otrzymanych przez pana prezydenta, może nawet odrobinę więcej. (...) Rosjanie testują w ten sposób testują reakcje Polski i sojuszników. My na te ruskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest Grupa Wagnera, odpowiadamy bardzo zdecydowanie - podkreślił Mateusz Morawiecki. Premier stwierdził też, że niektórzy "próbowali wykpić, wydrwić zagrożenie ze strony Grupy Wagnera".

- Putin chce wywołać chaos, Łukaszenka widzi po stronie Grupy Wagnera sojuszników po to, żeby zdestabilizować Polskę, Litwę, inne kraje. Co to w praktyce oznacza? Wagnerowcy mogą być użyci do tego, by w sposób profesjonalny przepychać do Polski imigrantów, których są tysiące na Białorusi, doprowadzając do załamania systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Z drugiej strony mogą przebierać się za imigrantów po to, by spróbować przeniknąć do terytorium Polski i innych krajów wschodniej flanki, by prowadzić akcje dywersyjne, sabotażowe, które mogą mieć dramatyczne konsekwencje - mówił. - Wszyscy ci, którzy lekceważą to zagrożenie, mogą odpowiadać za kolejne prowokacje i intrygi, które będą się pojawiać - zaznaczył.

Litewski prezydent Gitanas Nauseda nie wykluczył, że jeśli sytuacja się zaostrzy, nie jest wykluczone zamknięcie granic z Białorusią. - Musimy spojrzeć na sytuację kompleksowo, bo obecność Grupy Wagnera jest jednym z czynników eskalacji. Widzimy, że Białoruś dalej realizuje oczywiste plany dotyczące rozmieszczenia broni jądrowej na swoim terytorium, używa agresywnej retoryki wobec sąsiadów, otworzyła drugi blok elektrowni atomowej i pozwala na obecność sił rosyjskich na swoim terytorium - mówił. - Nasze [polskie i litewskie - red.] służby ochrony granicy, służby wywiadowcze spotkają się, by wymienić się informacjami - dodał.