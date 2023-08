Wieczorne wystąpienie Morawieckiego. Tak, było też o Tusku. "Nasi wrogowie liczą na takich polityków"

Mateusz Morawiecki stwierdził w środowym wystąpieniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych, że prowokacji zza naszej wschodniej granicy "będzie więcej i będą obliczone na tworzenie zamieszania w Polsce i w innych krajach NATO". Zapowiedział w związku z tym na czwartek "pilne spotkanie" z Prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na Przesmyku Suwalskim. Spotkanie polityków odbędzie się w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym przy ulicy Wojska Polskiego 12.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

Jednocześnie Morawiecki zaznaczył, że w sprawie Grupy Wagnera i innych hybrydowych działań ze strony Białorusi i Rosji Polska jest w stałym kontakcie z sojusznikami z NATO, m.in. ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. - Wzmacniamy ochronę naszych granic i nie damy się sprowokować. Od 2 lat w pobliżu granicy przebywają dodatkowe siły: żołnierze i funkcjonariusze, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa terenów przygranicznych - dodał szef rządu.

Mateusz Morawiecki: Wrogowie liczą na polityków takich jak Tusk

Morawiecki stwierdził też, że "nasi wrogowie, nasi przeciwnicy" "liczą na podziały w Polsce, na polityków, którzy zapowiadali w 2014 roku po ataku Rosji na Krym, że nie będą realizować koncepcji antyrosyjskiej, a wcześniej chcieli dogadać się z Rosją taką, jaka ona jest".

- Liczą właśnie na takich polityków jak Donald Tusk, który na 7 dni przed agresją Rosji na Ukrainę uznawał inwazję na wielką skalę jako mało prawdopodobną. Jak można się tak mylić w sprawach tak fundamentalnych dla polskiego bezpieczeństwa? Dyktator Białorusi Alaksandr Łukaszenka wprost powiedział, że liczy na Tuska. On czeka na powrót Tuska do władzy, bo wie, że takie projekty zapewniające polskie bezpieczeństwo, jak choćby zapora na granicy, odtwarzanie jednostek wojskowych na wschodzie, wielka modernizacja polskiej armii, odejdą w zapomnienie - mówił.

Mieszkańcy Białowieży o białoruskich śmigłowcach. "Zadzwoniłem na 112"

- W ostatnich dniach i miesiącach przedstawiciele opozycji kwestionowali zagrożenie ze strony wagnerowców przebywających na Białorusi i kwestionowali sens i potrzebę istnienia zapory na granicy z Białorusią - dodał szef rządu. Morawiecki uważa, że "gdyby nie ochrona polskich granic, Grupa Wagnera w dwie godziny byłaby już teraz w Warszawie". Według premiera "wagnerowcy będą zapewne przebierani za białoruską straż graniczną" i będą pomagali imigrantom "przedostać się na terytorium Polski". - Ale przeliczycie się, przeliczycie się. Nie pozwolimy wam destabilizować Polski - zadeklarował premier.

Morawiecki zapomniał o swoim spotkaniu z Łukaszenką

Mateusz Morawiecki nie wspomniał w swoim wystąpieniu o tym, że sam, jeszcze jako wicepremier w rządzie Beaty Szydło, osobiście spotkał się w październiku 2016 r. z Łukaszenką w Mińsku. Rozmowa dotyczyła wtedy współpracy gospodarczej. - Zdecydowanie chcemy, by ta współpraca była na partnerskich zasadach i korzystna dla obu stron - mówił wówczas Morawiecki. Oficjalne wizyty w Białorusi odbyli też przed siedmioma laty m.in. były marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Karczewski mówił wówczas, że Łukaszenka to "człowiek taki ciepły", a rozmowa z nim była "dobra, serdeczna i długa".

- Niepotrzebnie powiedziałem o Alaksandrze Łukaszence "ciepły człowiek". Jest to bandyta, zbrodniarz i uzurpator - powiedział polityk, ale dopiero sześć lat później. - Była to polityka polskiego rządu, nastawiona na to, aby Białoruś, która wtedy wahała się, zastanawiała się… I była nadzieja, że jeśli otworzymy jej furtkę do Europy, jeśli otworzymy jej furtkę do Polski, to będziemy mieli korzyści my i będzie miała korzyść Białoruś - tłumaczył w Senacie Stanisław Karczewski.

Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego opublikowano dzień po tym, jak polską przestrzeń powietrzną naruszyły dwa białoruskie śmigłowce. Ministerstwo Obrony Narodowej wskazywało w komunikacie, że "przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe".

Co się dzieje z pilotami białoruskich śmigłowców? Czekały na nich służby