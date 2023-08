Czarnek pozywa Nowacką za słowa o "willi plus". Posłanka: Nie mogę się doczekać

Strach przed rozliczeniem dopadł też pana Czarnka.Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające ws. programu "Willa plus". Śledczy badają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego. Sprawa ma związek z dotacjami przyznawanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort Przemysława Czarnka przeznaczył miliony złotych na remont lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty i wychowania. Środki trafiły m.in. do organizacji związanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości czy Kościołem katolickim.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w Sejmie. Czarnek usprawiedliwia rozdzielanie willi. Okrzyki z sali: Złodzieje! Złodzieje! (7 lutego)

Programem "Willa plus" zajęła się również Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła "istotne nieprawidłowości dotyczące udzielania dotacji" oraz "naruszenie zasady przejrzystości finansów publicznych". Przemysław Czarnek stoi na stanowisku, że środki zostały przyznane zgodnie z prawem.

- Często polskie szkoły robią zbiórki m.in. na remont szatni, odnowienie boiska i zakup sprzętu. Nie mówiąc już o tym, jak zarabiają nauczyciele. Czarnek rozdawał wille fundacjom, które nie mają nic wspólnego z edukacją. Pomorski Caritas nie dostał dofinansowania, ale koledzy Czarnka z nowopowstałej fundacji z Elbląga już tak - komentowała w poniedziałek w rozmowie z Onet.pl posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Parlamentarzystka dodała, że "po jesieni Czarnek i ta cała banda, która robiła przekręty przy 'willi plus', zostanie rozliczona przez wolną prokuraturę w demokratycznej Polsce".

"Willa plus". TVN24: Prokuratura wszczęła śledztwo ws. dotacji Czarnka

Przemysław Czarnek pozywa Barbarę Nowacką

Tego samego dnia Przemysław Czarnek we wpisie na platformie X (dawniej Twitter) zażądał od Barbary Nowackiej publikacji przeprosin w ciągu 24 godzin i wpłacenia 10 tys. zł na Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej. "W innym przypadku pozwę Panią w trybie cywilnym i złożę akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym do Sądu w związku z nieprawdziwymi haniebnymi słowami uderzającymi nie tylko we mnie, ale także w wielu pracowników ministerstwa" - dodał.

"Strach przed rozliczeniem dopadł też pana Czarnka" - skomentowała we wtorek na platformie X Barbara Nowacka.

Jak podaje Onet.pl, w związku z brakiem przeprosin ze strony posłanki Przemysław Czarnek podjął decyzję o podjęciu kroków prawnych. - Zgodnie z zapowiedzią wkrótce złożę zarówno pozew w trybie cywilnym, jak i akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym. Jestem przekonany, że zarówno przeprosiny, jak i zadośćuczynienie w postaci wpłaty na szlachetny cel nie ominą Nowackiej. Cywilizowane normy obowiązują wszystkich - powiedział w rozmowie z portalem.

Posłanka stwierdziła natomiast, że "nie może się doczekać, aż będą udowadniali, że w 'willi plus' nie było przekrętów". - Jeżeli pan Czarnek się denerwuje na myśl o rozliczeniach, to tym gorzej świadczy o kondycji obozu władzy, który zwyczajnie się boi - oceniła Nowacka.