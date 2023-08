Przedstawiciel ambasady Ukrainy w polskim MSZ. Jest komunikat resortu. "Polska chce dobrych relacji"

We wtorek wieczorem polski resort spraw zagranicznych przekazał, że do siedziby MSZ został zaproszony ukraiński ambasador. Do polskiego ministerstwa w związku z nieobecnością ambasadora Ukrainy udał się w środę chargé d'affaires. Zaproszenie miało związek z wypowiedzią zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrija Sybigi. "Nie ma nic gorszego, niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za ratunek, nawet gdy krwawisz" - stwierdził. Była to reakcja na wypowiedź prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który powiedział w poniedziałek TVP, że "warto by było, żeby [Ukraina - red.] zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska".

"Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą dobrym stosunkom. Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony polskiego rolnictwa, ale też innych kwestii" - przekazało w środę po południu na platformie X (dawny Twitter) polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak dodano, to stanowisko zostało w środę przekazane właśnie chargé d'affaires Ukrainy w Warszawie.

Charge d’affaires ambasady Ukrainy w polskim MSZ

- Wypowiedzi władz ukraińskich miały niewłaściwy, niepotrzebny charakter, były nacechowane złymi emocjami. To stanowisko szkodzi dobrym relacjom - mówił wcześniej cytowany przez Rmf24.pl wiceszef MSZ Paweł Jabłoński po spotkaniu z charge d’affaires ambasady Ukrainy. Zaznaczył, że Polska będzie wciąż wspierać Ukrainę, ale oczekuje zrozumienia dla "naszych potrzeb i naszej perspektywy".

Z kolei we wtorek do ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaproszono polskiego ambasadora w Kijowie Bartosza Cichockiego. "Podczas spotkania podkreślono, że wypowiedzi o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc Rzeczypospolitej Polskiej nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i jako takie są niedopuszczalne" - poinformował wtedy resort.