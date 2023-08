Sprawa Mariki M. Ziobro odwołał wiceszefową prokuratury rejonowej. "Nie stanęła na wysokości zadania"

- Podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji zastępcy szefa prokuratury rejonowej w Poznaniu pełniącej tę funkcję pani prokurator. To ona była zobowiązana czuwać nad prawidłowym biegiem postępowania ws. Mariki. W tej sprawie pani prokurator nie stanęła na wysokości zadania - przekazał w środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zdaniem lidera Suwerennej Polski poznańska prokuratura nie dopilnowała swoich obowiązków, a wyrok dla Mariki M. był niewspółmierny do czynu. - Doszło do rażących błędów skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną, a z całą pewnością zupełnie nieadekwatną reakcją karną - przekonywał.

Ziobro dodał, że działania Mariki M. były naganne, ale "nie może być zgody na to, aby przyczyny ideologiczne i światopoglądowe decydowały o tym jak są oceniane poszczególne czyny". - W sprawie Mariki doszło do naruszenia prawa. Jako Prokurator Generalny mogę dziś wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za właściwe kierowanie podległym referatem. Stąd moja decyzja o odwołaniu zastępcy prokuratora rejonowego w Poznaniu - dodał. Według Ziobry "Marika i jej 17-letni kolega zostali potraktowani tak jak recydywiści, sprawcy brutalnych rozbojów".

Jak zauważył dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Żytnicki, podczas konferencji prokurator Tomasz Szafrański upublicznił dane kobiety pokrzywdzonej w rozboju. "To kolejne piętnowanie ofiary, narażanie na stres i niebezpieczeństwo. Skandal" - ocenił.

Sprawa Marika M. Kobieta skazana za rozbój

24-letnia Marika przed dwoma laty została skazana na trzy lata pozbawienia wolności za rozbój i próbę kradzieży tęczowej torby. Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w 2020 roku i miało ono być "wyrazem sprzeciwu" wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. W lipcu Zbigniew Ziobro wyraził zgodę na zawieszenie odbywania kary. Teraz 24-latka czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy ws. ułaskawienia. Według Zbigniewa Ziobry w sprawie Mariki M. "nie było żadnego rozboju".

Do sprawy odniósł się w połowie lipca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. - Czyn, za który sąd wymierzał karę, to był rozbój. W takiej sytuacji nie ma znaczenia wartość przedmiotu kradzionego z użyciem przemocy. Z uwagi na rażącą pogardę wobec prawa polegającą na tym, że czynu dopuszczono się publicznie, że to było zaplanowane, czyn ten był zakwalifikowany jako rozbój chuligański - wskazywał sędzia.

Ziobro walczył o zaostrzenie przepisów. To na ich mocy skazano Marikę

- To z inicjatywy, na wniosek Zbigniewa Ziobry w 2006 r. uchwalono przepisy, które przewidują, że w przypadku chuligańskiego rozboju dolna granica kary jest podwyższona o połowę. Dolną granicą kary w przypadku rozboju były 2 lata, w wyniku tej zmiany z 2006 r. dolna granica kary wynosiła 3 lata pozbawienia wolności. Taką też karę wymierzył sąd - zaznaczył.

- Społeczeństwo jest też wprowadzane w błąd poprzez część mediów, polityków, którzy mówią, że to była kara za szarpanie torby. To nie była żadna kara za szarpanie torby. To była kara za próbę kradzieży torby z użyciem przemocy. (...) Oskarżona, z tego co nam wiadomo, przyznała się do czynu, do tego, że chcieli torbę ukraść, by ją następnie zniszczyć. Były więc spełnione wszystkie znamiona rozboju. (...) Nie można było tej kary warunkowo zawiesić. To również przewidują przepisy Kodeksu karnego, które mówią, że można warunkowo zawiesić karę, która nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności - wskazywał Bartłomiej Przymusiński.