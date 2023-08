Donald Tusk wydrukował Google i zrobił Q&A. "Wyglądam jak milion dolarów"

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zamieścił w środę 2 sierpnia na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odpowiada na pytania najczęściej pojawiające się na jego temat w Google. "Tusk vs. Google" - napisał polityk.

Tusk zrobił Q&A. "Tych, co pytali o wiek, jeszcze znajdziemy"

- No dobra, zobaczmy, co chcą w internecie wiedzieć o Tusku - zaczął były premier. - Ile Tusk ma lat? Sześćdziesiąt sześć - odparł polityk, pokazując język.

Następne pytanie, było o to, ile zabrał z OFE (otwartego funduszu emerytalnego). - Uratowałem pieniądze, które leżały w OFE. Stracilibyście na tym, gdyby nadal tam leżały - odpowiedział Tusk. - Wszystkie wasze pieniądze trafiły na wasze indywidualne konta do ZUS-u i każdy może sprawdzić. To była naprawdę dobra decyzja - dodał. Kolejne pytanie brzmiało: "Czy Tusk był w Magdalence?". - Nie, tam wszystkie miejsca są zajęte przez braci Kaczyńskich przede wszystkim - odparł żartobliwie Tusk. Przypomnijmy: Magdalenka to podwarszawska miejscowość, w której przed obradami Okrągłego Stołu odbyły się rokowania strony rządowej z "Solidarnością". Na nagraniach ze spotkań w ośrodku rządowym uwieczniono m.in. Lecha Kaczyńskim, pijącego alkohol z władzami PRL.

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, jak wygląda polityk. - Jak milion dolarów - odparł krótko. Na koniec rzucił, że "tych, co pytali o wiek, jeszcze znajdziemy".

W wywiadzie sprzed lat Lech Kaczyński przyznał, że pił wódkę w Magdalence

Oskar Szafarowicz: "Tusk ograbił Polaków z OFE".

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Oskar Szafarowicz z Forum Młodych PiS oskarżył rząd Donalda Tuska o "ograbienie Polaków ze środków z OFE". "Za rządów Donalda Tuska dług publiczny rósł w zastraszającym tempie i zbliżył się do 60 proc. PKB. Tylko ograbienie Polaków ze środków z OFE pozwoliło na jego sztuczne zbicie do poziomu 51,3 proc. PKB w 2015 r." - napisał na Twitterze Oskar Szafarowicz.

"Rzeczywiście, reforma OFE z 2014 r. pozwoliła rządowi PO-PSL znacząco obniżyć poziom długu publicznego do PKB. Zadłużenie według polskiej metodologii spadło z 54,1 proc. w 2013 r. do 48,6 proc. w 2014 r., zaś według unijnej - z 57,1 proc. do 51,4 proc. [i 51,3 proc. w 2015 r. - o tym pisze Szafarowicz]. Próg 60 proc. jest ważny szczególnie przy polskiej metodologii, bo jego przekroczenie oznacza złamanie Konstytucji RP" - wyjaśniał Mikołaj Fidziński w Gazeta.pl.

Jak podkreślił, z pewnością chęć oddalenia się od tego ryzykownego progu była jedną z przyczyn reformy OFE. Tomasz Jóźwik z "Dziennika Gazety Prawnej" zauważył, że dzięki temu PiS mógł zaoferować m.in. program 500 plus. Ale mimo wszystko OFE miały swoje patologie, które reforma dość trafnie identyfikowała. Cały tekst można przeczytać pod tym linkiem.

