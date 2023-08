O sprawie poinformowała trójmiejska "Gazeta Wyborcza". Dziennikarze zainteresowali się sprawą Beaty Maciejewskiej po tym jak posłanka z nieznanych nikomu przyczyn nie uczestniczyła w pomorskiej trasie klubu Lewicy. Jak poinformował dziennik, polityczka już od maja pozostaje zawieszona w prawach członkini partii. Ponadto w jej sprawie skierowane zostało zawiadomienie do prokuratury.

Taśmy posłanki Lewicy. Beata Maciejewska zawieszona

Według informacji pozyskanych przez dziennik były pracownik biura poselskiego Beaty Maciejewskiej miał przez wiele miesięcy nagrywać polityczkę. Zarejestrowane nagrania łącznie miały trwać blisko 30 godzin. Według informatorów "Wyborczej" słyszało je zaledwie kilka osób związanych z partią. "Taśmy Maciejewskiej" miały zawierać rozmowy posłanki, w których ta niewłaściwie wypowiadała się na temat swoich współpracowników. Ponadto miała dopuszczać się w kierunku swoich pracowników mobbingu i naruszać ich prawa pracownicze. Negatywne wypowiedzi miały dotyczyć także przewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego oraz innych osób z kierownictwa. Nagrania miały stanowić powód zawieszenia posłanki, do którego doszło w maju b.r. Ponadto w związku z ujawnionymi taśmami podjęto decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury.

- Mogę potwierdzić, że posłanka Maciejewska została zawieszona w maju, po tym jak kierownictwo partii dowiedziało się o tych nagraniach. Sprawa była na tyle poważna, że Nowa Lewica skierowała sprawę do wyjaśnienia prokuraturze i oddała do sądu partyjnego. Postępowanie przed sądem partyjnym trwa i jeszcze się nie zakończyło i trudno powiedzieć, czy zakończy się przed ostatecznym ułożeniem list wyborczych - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marek Kacprzak, rzecznik Nowej Lewicy.



Beata Maciejewska: Nagrania zostały zmontowane

Sama Beata Maciejewska odrzuca od siebie większość zarzutów. Jej zdaniem taśmy stanowiły pretekst, do uniemożliwienia jej kandydowania w nadchodzących wyborach. - Na tych nagraniach są moje prywatne rozmowy z pracownikiem biura o innych osobach. Nagrania pochodzą sprzed ponad dwóch lat, kiedy mieliśmy na lewicy trudny czas łączenia się dwóch partii - SLD i Wiosny. To był czas niełatwych rozmów, rywalizacji frakcyjnej i na prywatnych spotkaniach mówiło się różne rzeczy - wyjaśniła posłanka.

Owszem, wypowiadam się tam krytycznie o różnych osobach z partii czy naszego środowiska, opowiadam, jak mi się z niektórymi ludźmi nie najlepiej współpracuje, także z naszego biura, ale nie ma mowy o mobbingu! Nie sądziłam, że dyrektor mojego biura poselskiego może mnie nagrywać podczas codziennej pracy. Z tym pracownikiem rozstałam się już dwa lata temu w zgodzie. Nawet zorganizowaliśmy mu imprezę pożegnalną

- podkreśliła Maciejewska. Ponadto zdaniem posłanki nagrania zostały pocięte i zmontowane. Takie działanie miało na celu jej kompromitacje i pokazanie jej w jak najgorszym świetle. - Jest tam na przykład taki fragment rozmowy, w którym mówię, że moja fundacja Przestrzenie Dialogu przez piętnaście lat nie była zarejestrowana w ZUS-ie, bo nie mieliśmy umów-zleceń i nie musieliśmy odprowadzać składek do ZUS. Zostało to jednak tak nagrane, że można wywnioskować, że moja fundacja przez piętnaście lat nie płaciła podatków, co jest nieprawdą. Wszystko można sprawdzić w urzędzie skarbowym - wyjaśniła posłanka. Były współpracownik Maciejewskiej, który odpowiada za nagrania, odmówił komentarza w sprawie.