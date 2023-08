Białoruskie śmigłowce przy granicy. MON wydało dyspozycje dla sił zbrojnych

- To niestety prowokacje, które mogą się zdarzać - ocenił w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Dodał, że śmigłowce przeleciały na małej wysokości, a więc radarom było trudno je wykryć. - Wobec działań reżimu Alaksandra Łukaszenki i zaproszenia na Białoruś wagnerowców musimy być na to przygotowani - podkreślił wiceminister obrony. Dodał, że o incydencie poinformowano Kwaterę Główną NATO oraz sojuszników, którzy stacjonują na terenie Polski, głównie w rejonie wschodniej flanki Sojuszu.

Wojciech Skurkiewicz zapewnił, że jeśli będzie dochodzić w przyszłości do podobnych zdarzeń, polskie wojsko będzie odpowiadać adekwatnie do zagrożenia. - Są odpowiednie dokumenty i odpowiednie wskazania, które nakazują podejmowanie decyzji co do statków powietrznych i żołnierzy, którzy naruszają polską granicę - powiedział wiceminister. - Tych możliwości jest szereg i tutaj kluczowy głos zawsze należy do dowódcy operacyjnego, który podejmuje na bieżąco decyzje w sprawie działań podejmowanych przez Wojsko Polskie, włącznie z neutralizacją - podkreślił.

Dopytywany, jakich kolejnych prowokacji na polsko-białoruskiej granicy można się spodziewać, wiceszef MON powiedział, że "żadnej sytuacji nie wykluczamy". - To są działania często podejmowane "poniżej progu wojny" i tutaj tych działań może być naprawdę bardzo wiele - wyjaśnił. Dodał, że Polska jest przygotowana, a różne formacje są obecne na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Działania kontrwywiadowcze i wywiadowcze są podejmowane nie tylko przez stronę polską, ale i przez sojuszników.

Sprawa incydentu została wczoraj wieczorem omówiona na posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa. Szef MON, minister Mariusz Błaszczak, polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły oraz środki, w tym śmigłowce bojowe. Po incydencie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwana została chargé d’affaires Ambasady Białorusi.

Śmigłowce latały nad Polską w związku z wizytą Łukaszenki w terenie przygranicznym

Grupa "Białoruski Gajun" która zajmuje się monitorowaniem aktywności wojskowej w Białorusi, przeanalizowała wtorkową sytuację w Białowieży. Uważa, że aktywność śmigłowców przy polskiej granicy była związana z wizytą Alaksandra Łukaszenki w miejscowościach przygranicznych na terenie Białorusi. Z ich relacji wynika, że około 9:40 z bazy wojskowej we wsi Kamieniec wystartowały dwa śmigłowce Sił Powietrznych Białorusi: Mi-24 oraz Mi-8. Poleciały patrolować granicę w rejonie kamienieckim w obwodzie brzeskim. Jednocześnie członkowie "Białoruskiego Gajuna" uważają, że incydent mógł być przypadkowy, bo taka prowokacja "byłaby niezwykle niebezpieczna, mając na uwadze fakt, że Łukaszenka znajdował się zaledwie 10 kilometrów od granicy".

Analitycy hobbyści ze wspomnianej grupy odnieśli się także do nagrania, które miało uwiecznić przelot śmigłowców. "W sieci krąży nagranie przedstawiające śmigłowiec Mi-2, który nie jest związany z Siłami Powietrznymi Białorusi, prawdopodobnie jest to śmigłowiec polski" - przekazała.

Po jakimś czasie autor nagrania również zmienił podpis, przyznając, że nagranie ma obrazować polskie Mi-2.

Radio Swoboda, publikując zdjęcia satelitarne serwisu Planet Labs, poinformowało, że Grupa Wagnera rozbudowuje fortyfikacje na poligonie "Repiszcza". To miejsce oddalone o 15 kilometrów od zajmowanej przez najemników bazy we wsi Cel w obwodzie mohylewskim, w centralnej części Białorusi. W sobotę Ministerstwo Obrony Białorusi powiadomiło, że na poligonie "Repiszcza" w najbliższym czasie odbędą się wspólne ćwiczenia artylerii armii białoruskiej i wagnerowców.

We wtorek na Białoruś wjechała piętnasta kolumna Grupy Wagnera. Większość środków transportowych stanowiły ciężarówki przewożące duże kontenery metaliczne podobne do tych używanych w transporcie morskim. Nie wiadomo, co przewożono w tych kontenerach.

Polskie władze podkreślają, że sytuacja w związku z obecnością Grupy Wagnera na Białorusi jest nieprzewidywalna, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Według polityków wagnerowcy mogą destabilizować sytuację w Polsce, choćby w czasie kampanii i wyborów. Polskie władze informują, że na Białorusi jest obecnie kilka tysięcy najemników.

Ostatnie wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy skomentował Pentagon, a zagrożenie ocenili analitycy ISW. Według Instytutu Badań nad Wojną Grupa Wagnera na Białorusi nie stanowi zagrożenia militarnego dla Polski lub Ukrainy, dopóki nie zostanie ponownie wyposażona w sprzęt zmechanizowany.