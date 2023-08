Jak strony rządowe mogą promować fake newsy? Wystarczył jeden prosty zabieg

Obejrzałam pewnej niedzieli, jak zawsze, wszystkie programy publicystyczne z udziałem polityków. Z jakiegoś powodu uwielbiam tę tradycję umęczania poziomu intelektualnego wielu Polaków. Nie zabrakło oczywiście wątku KPO i blokowania pieniędzy z Unii Europejskiej. W jednym w programów minister Łukasz Schreiber stwierdził, że to Platforma Obywatelska blokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Z ciekawości wpisałam w przeglądarkę Google’a zapytanie „kto blokuje pieniądze dla Polski" i ze zdziwieniem odnotowałam fakt, że pierwszą odpowiedzią, która dla wielu internautów często jest tą wyczerpującą i jedyną właściwą, jest następujący cytat: Za zablokowanie środków europejskich należnych Polsce odpowiada Platforma Obywatelska i Donald Tusk, wraz z politykami niemieckimi, którzy udzielają im w tym wielkiego wsparcia, na czele z szefową KE Ursulą von der Leyen. (17 paź. 2022)

I tu zaczyna się historia, która mnie zaciekawiła. Chodzi o rządowe treści eksponowane w przeglądarce Google’a, które są zbieżne z powyższą narracją i mogą wprowadzać Polaków w błąd.

Kto blokuje pieniądze dla Polski - wynik wyszukiwania KHP

Kolejny link to "Blokowanie Polsce pieniędzy z UE to łamanie wszelkich zasad – Gov.pl", czyli strona rządowa. A konkretnie przekierowująca do Ministerstwa Sprawiedliwości w domenie gov.pl i do cytatu ze Zbigniewa Ziobry sprzed ponad pół roku, który trudno nazwać rzetelną informacją na temat procesu pozyskiwania środków z KPO. Ale to mało kto dalej sprawdzi.

Dla jasności warto od razu wyjaśnić, że aby rząd Zjednoczonej Prawicy mógł sięgnąć po środki z KPO, powinien spełnić kamienie milowe (m.in. w sprawie jednej z ustaw powinien zebrać się Trybunał Konstytucyjny, który tego nie robi), a rząd Mateusza Morawieckiego powinien złożyć wniosek ws. uzyskania pieniędzy dla Polski. Żaden ze wspomnianych warunków nie został spełniony, trudno więc obwiniać o obstrukcję cały świat, można jednak przekonywać za pomocą internetu, że świat Zjednoczonej Prawicy wygląda inaczej.

W obawie, że moje algorytmy mogą przekłamywać wyszukiwania, o powtórzenie tej czynności poprosiłam kilka różnych osób, także w redakcji i spoza niej, aż wreszcie eksperta. Wszyscy widzieli to samo.

O zatrudnienie w KPRM specjalistów od SEO i strategię pozycjonowania treści na stronach gov.pl zapytałam Centrum Informacyjne Rządu, które odpowiedziało jednym zdaniem: "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie korzysta z tego typu usług oraz z pozycjonowania SEO/SEM."

Podobne pytanie skierowałam zatem do Ministerstwa Sprawiedliwości. O standardy weryfikowania wysoko plasowanych treści zapytałam także lokalne biuro prasowe Google.pl Niestety, do czasu publikacji nie otrzymałam odpowiedzi.

Jak bardzo Polska jest tak naprawdę zadłużona?

Ten ciekawy przypadek przeanalizowałam z jednym z najbardziej doświadczonych i renomowanych specjalistów w Polsce, Szymonem Słowikiem, konsultantem SEO, założycielem agencji takaoto.pro, który od lat świadczy usługi pozycjonowania dla największych firm w Polsce.

Karolina Hytrek Prosiecka: Pana analiza pokazała, że ruch z Google do tego artykułu był wyższy w okresie, gdy został on opublikowany. Czy możemy stwierdzić, że ktoś, kto go pisał, skonstruował, nazwijmy "meta przekaz, meta narrację" pod kątem SEO i na potrzeby wyszukiwarki, aby właśnie taka, a nie inna odpowiedź, była pozycjonowana?

Szymon Słowik: Taka jest narracja tego artykułu. Zastosowano tu sprytny zabieg polegający na tym, że w leadzie jedynie zacytowano Zbigniewa Ziobro. Zatem można powiedzieć, że nie jest to oficjalne stanowisko strony rządowej, a jedynie streszczenie konferencji prasowej. Niemniej treść tej cytowanej (i wyeksponowanej na początku artykułu) wypowiedzi ma niebagatelny wpływ na to, jak ta strona się pozycjonuje.

To wystarcza, aby artykuł wyświetlał się wysoko na określone zapytanie. Ponadto są elementy, które intencjonalnie wprowadzono. Nie wpływają one bezpośrednio na podnoszenie pozycji na poszczególne frazy, ale mają jednak wpływ na to, co zobaczy użytkownik Google.

Zapis w meta description nie pozycjonuje artykułu, ale determinuje w dużym stopniu, co się wyświetli pod jego tytułem w wynikach wyszukiwania.

"Za zablokowanie środków europejskich należnych Polsce odpowiada Platforma Obywatelska i Donald Tusk, wraz z politykami niemieckimi, którzy udzielają im w tym wielkiego wsparcia, na czele z szefową KE Ursulą von der Leyen. Blokowanie tych pieniędzy to rabunek w biały dzień i łamanie wszelkich zasad – minister Zbigniew Ziobro na dzisiejszej (17 października br.) konferencji prasowej skomentował informacje medialne, że Unia Europejska powołując się na tzw. zasadę praworządności może zablokować wypłatę Polsce 76,5 miliarda euro z Funduszy Regionalnych."

W praktyce jednak w wyszukiwarce wyświetlany jest skrócony opis, gdyż pole "description" ma ograniczoną pojemność. Zwykle jest to do około 150 znaków (w zależności od szerokości użytych znaków. W jest szersze niż I np.).

W efekcie w tzw. snippecie czytamy tylko pierwsze zdanie z meta opisu:

Analogiczne zapisy zastosowano w elementach og:description oraz twitter:description, które wpływają na wygląd snippetów na Facebooku i Twitterze.

Od czego zależy pozycja strony w wynikach wyszukiwania na konkretne zapytanie w Google?

To jest wypadkowa wielu czynników. Upraszczając, najważniejsze to: dopasowanie tytułu oraz treści artykułu do zapytania użytkownika; autorytet tematyczny (czyli to, czy strona specjalizuje się w danej tematyce i regularnie publikuje związane z nią treści); autorytet linkowy (czyli jak wiele linków z innych zaufanych witryn prowadzi do danego serwisu i/lub danej podstrony). Ponadto ruch na stronie, bezpośrednie zainteresowanie artykułem, dystrybucja w social media (za którą idą udostępnienia i realny ruch) też mogą krótkotrwale wspierać pozycje.

Strona, o której rozmawiamy, spełnia wszystkie te warunki. Ma dobre dopasowanie do tych zapytań. Już w leadzie artykułu czytamy:

"Za zablokowanie środków europejskich należnych Polsce odpowiada Platforma Obywatelska i Donald Tusk, wraz z politykami niemieckimi, którzy udzielają im w tym wielkiego wsparcia, na czele z szefową KE Ursulą von der Leyen".

Po drugie, co oczywiste, www.gov.pl często porusza kwestie związane z polityką. Po trzecie, do domeny www.gov.pl prowadzą linki z ok. 71,6 tys. domen. To ogromne liczby. Dla porównania do rp.pl prowadzą linki z 48,5 tysiąca domen, a do wyborcza.pl z 34 tys. domen. (Dane na podstawie narzędzia Ahrefs.com)

Ponadto w Google istnieje koncepcja seed pages. Są to strony z najwyższym autorytetem w sieci w danej wersji językowej Google. Google, z dużym prawdopodobieństwem strony rządowe (obok największych portali) uznaje właśnie za seed pages.

Czyli działają proste mechanizmy sieci i algorytmy, pytanie jednak brzmi, czy Google, który szeroko promuje fact-checking nie powinien jednak weryfikować takich treści, szczególnie w okresie prekampanii i kampanii wyborczej?

Google co prawda wprowadziło pewne mechanizmy walki z fake newsami, lecz są one dość proste i przede wszystkim dotyczą tematów związanych ze zdrowiem. Zostały one wdrożone w większości w czasie pandemii, co zresztą oddaje narracja ich publikacji w tej kwestii: https://safety.google/intl/en_uk/stories/fighting-misinformation-online/

Te mechanizmy nie są uniwersalne i bezbłędne. Google może dużo mówić o walce z fake news, ale najpierw musiałoby znać odpowiedź na każde pytanie. Google nie ma swojej wiedzy. Jest wyszukiwarką informacji. W szczególnych sytuacjach można ustawić "na sztywno", że pewne informacje są prawdziwe a inne nie (np. czy szczepionki szkodzą) - jak to miało miejsce w ramach walki z dezinformacją w czasie pandemii. Wówczas algorytm może wyłapać opinie spójne lub sprzeczne z tym założeniem. Kto jednak miałby ustalać "prawdy" w tematach politycznych, ekonomicznych, społecznych? To niestety niemożliwe.

Hytrek-Prosiecka: Część programu gospodarczego Konfederacji napisał PiS

Są "prawdy" i są fakty.

Jako osoba pracująca w ekosystemie Google wiem, że jest to bardzo zaawansowana technologicznie platforma. Od lat wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizy treści i serwowania informacji. Jednak nie przeceniajmy ich. To nie żadna omnipotentna istota, która posiada całą wiedzę o świecie. Sami zaliczyli w tym roku wpadkę, prezentując swój nowy produkt, chatbota AI "Bard" i przekazując… nieprawdziwe informacje. I niech to będzie puenta dla ich fact-checkingu. Była to bardzo kosztowna wpadka. (Notowania giełdowe Alphabet spadły o 7,7 proc., co przekłada się na 100 miliardów dolarów wartości rynkowej – przyp. red.). Zawiedli zarówno technologicznie, bo system udzielił nieprawidłowej odpowiedzi, jak i systemowo, organizacyjnie, po prostu po ludzku. X osób odpowiadało za launch tego produktu i nikt prezentowanej informacji nie sprawdził pod względem zgodności z rzeczywistością.