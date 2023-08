Ranking zaufania. Rafał Trzaskowski liderem, Mateusz Morawiecki z najgorszym wynikiem od marca

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Wyniki sondaży to odpowiedzialność lidera

Łącznie 42,7 proc. respondentów uznało, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest politykiem godnym zaufania - 20,8 proc. odpowiedziało "zdecydowanie ufam", a 21,9 proc. "raczej ufam". Dla 12,9 proc. Trzaskowski jest politykiem obojętnym. 11,4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że raczej mu nie ufa, a 31,1 proc. "zdecydowanie" mu nie ufa. 1,9 proc. badanych stwierdziło, że nie zna Trzaskowskiego.

Drugie miejsce w sondażu IBRiS dla Onetu zajął prezydent Andrzej Duda. Głowie państwa ufa 41,5 proc. badanych (15,8 proc. zdecydowanie, 25,7 proc. raczej). To oznacza wzrost o 3,1 pkt proc. w porównaniu do badaniu z czerwca. 49,1 proc. ankietowanych Dudzie nie ufa (- 2,7 pkt proc.), a 9,4 proc. (+0,5 pkt proc.) ma wobec niego neutralny stosunek. Trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Morawieckiemu (zaufanie łącznie na poziomie 36,1 proc.). Notowania szefa rządu w rankingu zaufania spadły o 1 pkt proc. w porównaniu do czerwcowego sondażu. Morawieckiemu nie ufa 57,7 proc. ankietowanych (+ 2,6 pkt proc.), a 6,2 proc. ma neutralny stosunek (- 0,7 pkt proc.). "To najgorszy wynik szefa rządu od marca br. Wówczas jego notowania spadły do poziomu 35,7 proc. zaufania" - zwraca uwagę Onet.

Czwarte miejsce przypadło Donaldowi Tuskowi z wynikiem 35,9 proc. Szef Platformy Obywatelskiej zanotował wzrost o 5,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Jak podaje portal, to najlepszy rezultat Tuska od kwietnia 2019 r., gdy wynik polityka wyniósł 39,9 proc. Polityk był wtedy przewodniczącym Rady Europejskiej.

Na dalszych miejscach rankingu zaufania uplasowali się: współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń - 30,6 proc. (+3,2 pkt proc.), minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - 29,8 proc. (+7,6 pkt proc.), wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński - 29,7 proc. (-1,2 pkt proc.), europosłanka PiS Beata Szydło - 29,5 proc. (+1,8 pkt proc.), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - 28,3 proc. (+4,8 pkt proc.) oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki - 28,3 proc. (+0,7 pkt proc.).