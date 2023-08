Ambasador Polski wezwany do MSZ Ukrainy. Morawiecki reaguje. "Takie błędy nie powinny się zdarzać"

Ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki został we wtorek zaproszony na rozmowę przez ukraiński resort spraw zagranicznych w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. "Wezwanie polskiego ambasadora - reprezentanta kraju, który jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, do ukraińskiego MSZ, nigdy nie powinno mieć miejsca" - napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

"W polityce międzynarodowej, w obliczu toczącej się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie, takie błędy nie powinny się zdarzać. Zawsze będziemy bronić dobrego imienia Polski, jej bezpieczeństwa, a interes żadnego innego państwa nigdy nie będzie stał ponad interesem Rzeczypospolitej" - podkreślił premier.

"Władze Ukrainy nie są od tego, żeby oceniać i krytykować, na jaki temat wypowiadają się Polacy"

Do sprawy odniosła się także była szefowa polskiego rządu Beata Szydło. "Wezwanie ambasadora Polski przez ukraiński MSZ samo w sobie jest gestem, od którego Kijów powinien się powstrzymać. Oprócz tego, ukraiński MSZ wydał jednak jeszcze oświadczenie, którego treść trudno określić inaczej, niż jako kuriozalne" - stwierdziła.

Ukraiński MSZ stwierdził, że polskie wypowiedzi o niewdzięczności Ukraińców za polską pomoc są "niedopuszczalne". To jest coś niebywałego. Władze Ukrainy nie są od tego, żeby oceniać i krytykować, na jaki temat wypowiadają się Polacy

- napisała polityczka PiS i dodała: "Zamiast się oburzać i dokonywać absurdalnych gestów i wypowiedzi, ukraiński rząd powinien wziąć sobie do serca opinie płynące z Polski".

Spięcie na linii Warszawa-Kijów. Dyplomaci wezwani na dywanik

We wtorek ambasador Bartosz Cichocki został wezwany do ukraińskiego MSZ w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Strona ukraińska miała dopatrzeć się w niej oskarżeń pod adresem uchodźców z Ukrainy dotyczących rzekomej niewdzięczności za pomoc od Polski. - Jesteśmy przekonani, że przyjaźń ukraińsko-polska jest o wiele głębsza niż polityka. Sprawy polityczne nie powinny podważać wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami. Żadne deklaracje nie przeszkodzą nam we wspólnym dążeniu do pokoju i budowaniu wspólnej europejskiej przyszłości - zaznaczył rzecznik ukraińskiego MSZ.

Chodzi o słowa szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który na antenie Polskiego Radia, mówił, że "to, co jest teraz najważniejsze to obrona interesów polskiego rolnika". - Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie. Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski, warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące, lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd takie, a nie inne decyzje jeśli chodzi o ochronę granic - powiedział Marcin Przydacz, pytany o relacje polsko-ukraińskie w kontekście embarga na zboże z Ukrainy.

Później tego samego dnia polskie MSZ wezwało ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza. Jak przekazano w komunikacie, chodzi o "wypowiedzi przedstawicieli władz ukraińskich".

