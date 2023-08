Przemysław Czarnek zabrał głos w sprawie podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość, którego autorem jest prof. Wojciech Roszkowski. Minister edukacji i nauki uważa, że twierdzenia Roszkowskiego na temat teorii o zamachu w Smoleńsku są prawdziwe. Czarnek stwierdził, że "podkomisja ministra Macierewicza wykazała wiele rzeczy, których nie da się obalić", dzięki czemu Polacy rzekomo odkrywają prawdę na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Przypomnijmy, że teza o zamachu, do którego miałoby dojść pod Smoleńskiem, jest sprzeczna z raportem z prac komisji badającej przyczyny katastrofy, opublikowanym w 2011 r.

Przemysław Czarnek też uważa, że teoria o zamachu w Smoleńsku "nabiera ostatnio znaczenia oficjalnego"

Pisaliśmy, że teoria o zamachu w Smoleńsku została przedstawiona przez Wojciecha Roszkowskiego w książce pt. "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015". Jeden z fragmentów opisuje reakcje Polaków na katastrofę smoleńską. "Co do przyczyn katastrofy panowało od początku ogromne zamieszanie. Wiele osób było i jest dziś przekonanych, że doszło do zamachu, ale wersja ta nabiera ostatnio znaczenia oficjalnego" - napisano w podrozdziale "Cień katastrofy smoleńskiej". Przemysław Czarnek odniósł się do przywołanego opisu w rozmowie z Onetem. - Ten fragment jest absolutnie zgodny z rzeczywistością. Dochodzimy do prawdy - stwierdził minister edukacji i nauki.

Katastrofa smoleńska. Czarnek powołał się na ustalenia Macierewicza i skrytykował komisję Millera

Przemysław Czarnek wyjaśnił, że podkomisja Antoniego Macierewicza odegrała kluczową rolę w "dochodzeniu do prawdy" na temat katastrofy smoleńskiej. Czarnek skrytykował jednocześnie upublicznione w 2011 roku ustalenia komisji kierowanej przez Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska.

- To oficjalnie zostało stwierdzone przez podkomisję ministra Antoniego Macierewicza. Komisja pana Millera skompromitowała się, bo powieliła karygodne ustalenia ruskiej komisji Anodiny. Podkomisja ministra Macierewicza wykazała wiele rzeczy, których nie da się obalić. W tym sensie wiele osób twierdzi, że doszło do zamachu. I w tym sensie ta wersja nabiera charakteru oficjalnego - powiedział Przemysław Czarnek.