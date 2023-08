Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen w wywiadzie udzielonym "Faktowi" odniósł się do swoich poglądów, dotyczących przemocy wobec najmłodszych. W marcu polityk stwierdził bowiem, że z badań wynika, iż te dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów, niż te, które w ogóle nie są karane. Teraz dziennikarze zapytali go, na jakich konkretnie badaniach opiera swoje poglądy.

Sławomir Mentzen ponownie o kwestii bicia dzieci. Powołuje się na badania, ale nie wie, na które

Polityk Konfederacji w wywiadzie dla "Faktu" został zapytany o poglądy dotyczące przemocy wobec dzieci. W rozmowie z Wirtualną Polską w marcu tego roku Sławomir Mentzen powiedział, że "z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane". Dziennikarz "Faktu" wrócił do tej wypowiedzi polityka i zapytał, na jakie konkretnie badania potwierdzają tę ryzykowną tezę. - Nie pamiętam, czytałem je już jakiś czas temu, nie mam w głowie wszystkich badań. Jest zupełnie oczywiste, że jeżeli dziecko w żaden sposób nie jest wychowywane i robi, co chce, to najpewniej nie wyrośnie zbyt dobrze - powiedział Mentzen w rozmowie z "Faktem". Z tej wypowiedzi wynika, że polityk Konfederacji zdaje się zrównywać wychowanie dzieci z ich biciem.

Sławomir Mentzen podważył kompetencje dziennikarza dotyczące oceny badań naukowych

Dziennikarz przedstawił jednak politykowi inne badania, które zaprzeczają tezie przedstawionej przez Mentzena. "Metaanaliza naukowców z Uniwersytetu Teksasu w Austin z 2016 r., obejmująca 75 badań przeprowadzonych w ciągu 50 lat w 13 różnych krajach, wskazała, że żadne badanie nie wykazało, aby klapsy przyczyniły się do poprawy zachowania dziecka. Wskazano za to problemy, które bicie powoduje: zwiększoną agresję, problemy behawioralne i psychiczne czy zmniejszone zdolności poznawcze" - skomentował dziennikarz. Ponownie zapytał Mentzena, dlaczego twierdzi, że bicie pozytywnie wpływa na dzieci, skoro żadne badania tego nie dowodzą, a wręcz przeciwnie.

- Jestem przekonany, że nie ma pan kompetencji do oceny badań naukowych w sprawie wychowywania dzieci i nie rozumie pan badań, na które się powołuje - powiedział Mentzen. Polityk przyznał, że podważa kompetencje dziennikarza do "komentowania tej metaanalizy". - Prowadziłem zajęcia ze statystyki, jestem doktorem ekonomii, potrafię czytać badania naukowe, o co pana nie podejrzewam. Pamiętam, to było badanie, które czytałem parę lat temu. Nie uczę się na pamięć każdego badania, które kiedyś przeczytałem.