Grupa Wagnera może rozpalić polską kampanię. W PiS mówią: Mamy taktykę jak USA

Od połowy lipca co najmniej kilka tysięcy najemników Grupy Wagnera wprowadziło się do bazy wojskowej we wsi Cel w środkowej Białorusi. Według niepotwierdzonych informacji portalu Narodowego Centrum Oporu, stworzonego przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy do Grodna, w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło około stu najemników.

- Nasza taktyka jest podobna do tej, którą stosowali Amerykanie przed samą wojną - mówi jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości bliski centrali partii.

USA na przełomie 2021 i 2022 r. publicznie informowały, że Rosja planuje pełnoskalową wojnę z Ukrainą. Informacje amerykańskiego wywiadu były trafne. Obóz PiS buduje analogię, ale nic nie wskazuje, aby motorem tej narracji była twarda wiedza wywiadowcza, że coś się nieuchronnie zdarzy, a jedynie przypuszczenie, że zdarzyć się może.

Dalej polityk PiS: - Amerykanie mówili dużo, że wiedzą o planach Rosjan. Przed wojną to oczywiście nikogo nie uchroniło, ale przynajmniej uniemożliwiło prowokacje i zrzucanie winy na Ukraińców. Nam też chodzi o podobną rzecz: gdyby doszło do jakiejś prowokacji, to dużo łatwiej będzie wytłumaczyć, że to nie jakiś pijany Polak na granicy doprowadził do incydentu, ale coś jest prowokacją, o których ryzyku przecież mówiliśmy.

Potencjał ryzyka ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, Grupy Wagnera i Rosji Putina jest realny - prowokacje i incydenty są możliwe. Powtórka ze zmuszania zdesperowanych migrantów do szturmowania granicy - również. A czy to ryzyko się zmaterializuje? Nikt tego nie wie.

Wedle naszych informacji na najwyższych szczeblach obozu rządzącego rozważane były i są ryzyka związane z obecnością Grupy Wagnera na Białorusi. Jeden z najgorszych rozważanych rozwojów sytuacji zakłada, że Grupa Wagnera na Białorusi będzie destabilizować sytuację na granicy poprzez ponowne nasilenie procederu sprowadzania i przymuszania migrantów z Afryki do forsowania polskiej granicy. A że wagnerowcy to struktura mafijna nastawiona na zysk, może z przerzutu zdesperowanych ludzi, chcących dostać się do Europy, próbować uczynić sposób na biznes. Wagnerowcy są brutalni, często to kryminaliści. Scenariusz, wedle którego byliby wręcz gotowi strzelać ludziom w plecy, byle tylko migranci forsowali granicę, nie jest wykluczany.

Ale już otwarta agresja w rejonie osławionego przesmyku suwalskiego, czyli wąskiego pasa ziemi łączącego nas z państwami bałtyckimi, jest trudna do wyobrażenia. Przez ekspertów uznawane jest to za absurd.

Bez względu na to, czy w ogóle, a jeśliby tak to w jakim stopniu, ryzyka się zmaterializują, to z perspektywy PiS atmosfera zagrożenia ze strony wagnerowców jest politycznie korzystna. Już samo rozniecenie społecznej obawy i lęk przed destabilizacją granicy jest politycznym paliwem. Jak wynika z sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", połowa Polaków uważa, że obecność wagnerowców na Białorusi faktycznie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Ale patrząc bardziej szczegółowo na ten sondaż, można dostrzec, że lęk nie jest silny, bo ryzyko widzi "zdecydowanie" 28 proc. (mniej niż wynosi poparcie dla PiS), a "raczej" 22 proc. W ostatnich miesiącach na granicy z Białorusią jest bowiem stosunkowo spokojnie.

Owszem, ze wschodu płyną pogróżki, ale dzieje się niewiele. A to jakiś rosyjski propagandysta wzywał do atakowania Polski. A to Aleksandr Łukaszenka, podczas spotkania z Władimirem Putinem w Petersburgu, powiedział, że stacjonujący na Białorusi najemnicy Grupy Wagnera "prosili o pozwolenie ruszenia na Zachód; chcą się wybrać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa". To brzmi nieco komicznie, ale i istotnie wcale nie podgrzewa atmosfery.

W minionych dniach prezes PiS i premier włożyli dużo wysiłku, aby poczucie ryzyka związanego z wagnerowcami dotarło pod strzechy. Dużo mówili o granicy i ją odwiedzali. Jarosław Kaczyński podkreślał, że granica będzie jeszcze umacniana poprzez budowę ogrodzenia i nasycanie jej elektroniką. Przestrzegał, że Łukaszenka z poparciem Putina prowadzili atak na polską granicę, ale on nie ustał, tylko "w słabszej w tej chwili postaci trwa przez cały czas, a który może się w każdej chwili zaostrzyć i przybrać inny charakter, czyli być związanym z obecnością wagnerowców".

Premier Mateusz Morawiecki ostrzegał, że "teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza", bo ponad 100 najemników Grupy Wagnera miało się przesunąć w kierunku przesmyku suwalskiego. - To na pewno krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na teren Polski - mówił. Kreślił wizję, w której na terytorium Polski mogłyby się pojawić zielone ludziki. - Przypuszczalnie [wagnerowcy - red.] będą starali się też wniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka - przekonywał Morawiecki.

Słowa premiera i wicepremiera rezonują. W kraju i za wschodnią granicą.

Donald Tusk zareagował ostro na słowa Morawieckiego: - Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie!

Morawiecki wchodził ochoczo w polemikę: - Tak jak lider Partii Oszustów nie widział jak jego kolega z sopockiego molo atakuje i zajmuje Krym i Donbas, tak teraz nie widzi realnego zagrożenia dla Polski.

Premier sprowokował też Łukaszenkę do zabrania głosu. Uzurpator z Mińska, odnosząc się do słów Morawieckiego o ruchach wagnerowców w kierunku polskiej granicy, stwierdził, że to zapewne nieprawda. Ale dodawał też: - [Zachód] niech się modli, żebyśmy ich jakoś utrzymywali. W przeciwnym razie przeniknęliby tam bez nas, podbili Rzeszów i Warszawę, to nie byłoby dla nich nic wielkiego.

Ale to wciąż są tylko słowa. Ryzyko się nie materializuje.

Jak słyszymy w obozie PiS, na wagę złota są sygnały, które uwiarygadniają zagrożenie. I tak na przykład przyjęto wypowiedź ambasadorki USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Lindy Thomas-Greenfield dla TVN. Odpowiedziała ona, że "każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji", bo "nie jest prawdą, że ta grupa działa niezależnie". - Obawiamy się, że formacja działająca na rozkaz rosyjskiego rządu jest zagrożeniem dla nas wszystkich - powiedziała ambasador USA przy ONZ. Takie słowa ze strony ambasadorki USA służą za dowód, że PiS nie opowiada bajek o ryzyku.

- Dyplomacja Amerykanów mówi o zagrożeniu, a Tusk sugeruje nam paktowanie z Grupą Wagnera, jakby mu już puściły hamulce - mówi parlamentarzysta PiS.

W słowach Tuska widać jednak jego modus operandi. Nawet jeśli wydaje się, że PiS ma na jakimś polu oczywistą przewagę, to Tusk nie odpuszcza i stara się wyjść z jakimś zarzutem, by to PiS musiało się z czegoś tłumaczyć. Tak było z 800+: wtedy szef PO zaproponował, by je przyspieszyć, przez co Nowogrodzka musiała uzasadniać, dlaczego chce 800+ dać później. Albo z "nie" PiS dla relokacji migrantów: wtedy Tusk zarzucił PiS-owi, że sprowadza największą liczbę pracowników z państw muzułmańskich i chce jeszcze więcej. PiS musiało się gęsto tłumaczyć. Teraz PiS chwali się murem i straszy agresją Wagnera, a Tusk rzuca, że "PiS szuka pomocy wagnerowców" (można to interpretować różnie, a sam Tusk nie precyzuje, na czym taka "pomoc" ma polegać).

Jak mówi nasz rozmówca z PiS, akurat ten zarzut to nie problem dla obozu rządzącego, bo jest aż nadto przesadzony. Jak wskazuje, wcześniej Radosław Sikorski sugerował rzekome zawahanie rządu PiS, czy uczestniczyć - razem z Rosją - w rozbiorze Ukrainy i obróciło się to przeciwko Platformie. Chodzi o wypowiedź Sikorskiego sprzed kilku miesięcy, kiedy pytany, czy rząd PiS rozważał udział w rozbiorze Ukrainy, odpowiedział, że "miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny". Potem tłumaczył, że "wtedy, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. I gdyby nie bohaterstwo (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być".

Rozmówca z PiS: - Tusk sięga po podobne tezy. Możemy iść na noże w kampanii, ale naprawdę nie chcemy na spółkę z Putinem rozebrać Ukrainę i nie szukamy pomocy Grupy Wagnera.

Sugestia, że rząd PiS może współpracować - jeśli już tak rozumieć słowa Tuska, choć on sam tego tak wprost nie powiedział - z wrogim państwem, by destabilizować granicę, nie jest nowa. W zeszłym roku gen. Piotr Pytel (szef SKW za rządów PO) tak mówił o wywołanym przez Łukaszenkę kryzysie migracyjnym na granicy: "Kryzys uchodźczy oceniam w kategoriach bratniej pomocy dla PiS. (…) To wyglądało na ustawkę, a media podbijały dramaturgię. Oglądaliśmy spektakularne działania na wyznaczonych odcinkach. Jakby obie strony się dogadały, gdzie mają się okładać".

W PiS zapewniają, że oczywiście o kampanii wokół Grupy Wagnera i granicy nie może być mowy. Przekonuje polityk obozu rządzącego: - Zagrożenie ze strony Grupy Wagnera jest zbyt poważną rzeczą, by robić kampanijną rzecz z tego.

Jednak do takich deklaracji trzeba podejść z dużym dystansem. Wystarczy tylko sięgnąć pamięcią do 2021 r., gdy trwał kryzys na granicy z Białorusią. Wtedy na konferencji z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego epatowali oni zoofilskimi i pedofilskimi zdjęciami z... karty SD, która została znaleziona przez polskich funkcjonariuszy na jednym ze szlaków migracyjnych.

Obóz rządzący eksploatował, a dziś też wykorzystuje i stara się wzniecać poczucie zagrożenia, bazujące na realnym ryzyku wynikającym z obecności wagnerowców na Białorusi. PiS z tej drogi nie zejdzie, bo przy tej okazji może się pochwalić - wbrew zwłaszcza słowom szefa PO - postawieniem muru na granicy z Białorusią i przypominać o bezwzględnym podejściu do migrantów, co zwłaszcza w oczach elektoratu prawicy jest zasługą.