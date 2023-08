Układy Mentzena z Kuchnią Vikinga. Wiceszef oskarżony o udział w grupie przestępczej

29 maja w Katowicach odbyło się wydarzenie Everest 23. Organizowała je spółka Eventspot, czyli firma eventowa, w której udziały ma Kancelaria Mentzen. Zanim impreza wystartowała, przez kilka tygodni Sławomir Mentzen reklamował "Everest 23" w swoich mediach społecznościowych. Wydarzenie obiło się szerokim echem głównie przez występ najpopularniejszego polskiego sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka, który następnie tłumaczył, że został wprowadzony w błąd i był całkowicie nieświadomy, że wydarzenie to "było powiązane z polskim ruchem skrajnie prawicowym". Przekonywał też, że potępia wszelkie formy nienawiści, dyskryminacji lub nietolerancji.

Portal "Frontstory" przyjrzał się jednemu ze sponsorów wydarzenia - Kuchni Vikinga. Okazuje się, że jest to firma, której wiceszef jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To Paweł F., który zasiada na ławie oskarżonych w procesie grupy ''Dragonów'', znanych w Białymstoku kiboli i skinheadów. Według prokuratury gang trudnił się sutenerstwem i porwaniami, a do brutalnych, kibolskich ustawek rekrutował białostockich skinów.

Reklamy Kuchni pojawiały się nie tylko na konferencji Konfederacji, ale także na warszawskich autobusach i do dziś widnieją na koszulkach Jagiellonii Białystok. "Vikingowie" z Białegostoku mają catering, klub fitness i sprzedają suplementy diety.

Z reporterami "FS" porozmawiał Łukasz Dawidziuk, współwłaściciel Kuchni Vikinga. Mężczyzna przekonywał, że na konferencji Mentzena: że nie chodziło o zbieżność poglądów (tych Dawidziuk ma nie znać), tylko o to, żeby się pokazać.

Zapytany o jego jedynego wspólnika, Pawła F. (obaj mają tyle samo udziałów w Kuchni), Dawidziuk twierdzi, że ''Reptile'' nie angażuje się w bieżącą działalność: - Podzieliliśmy się tak, że on ogarnia pizzerię, a ja Vikinga. Przyjeżdża tu raz w miesiącu, zostawia tylko papiery dla księgowej, dokumenty z prowadzonej przez niego działalności restauracyjnej - przekazuje.

Dopytywany o kryminalną przeszłość wspólnika "Reptile’a" przekonuje, że "to już sprawa Pawła'':

Ja nie mogę się martwić, czy zostanie skazany, czy nie. Nie do końca nawet wiem, czy jakieś sprawy się toczą. Nie wnikam. Znamy się od pięciu lat, ciężko rozmawiać o przeszłości, która miała miejsce w latach 2009-2013. Przychodził do sklepu, gadaliśmy. On chciał pizzerię, ja miałem 30 tysięcy, on miał 30 tysięcy, wynajęliśmy lokal za 10 tysięcy i jakoś poszło.

Dzięki Mentzenowi "Vikingowie" zaoszczędzili 200 tys. na podatkach

Jak ujawnia "Frontstory", pakiet sponsorski imprezy Mentzena kosztował Kuchnię Vikinga aż 60 tys. zł. "Między Sławomirem Mentzenem a Kuchnią Vikinga istnieje bliższa współpraca biznesowa. Dawidziuk potwierdza: dzięki doradztwu Kancelarii Mentzena Kuchnia zaoszczędziła 200 tys. zł na podatkach. Firma Mentzena obsługuje ją też prawnie i księgowo" - czytamy.

Dziennikarze przyjrzeli się również szefowi Viking Fight Club Mateuszowi P. Okazało się, że to jeden z głównych oskarżonych w białostockim procesie. Odmówił odpowiedzi na pytania mediów, a przez telefon mówi tylko, że z Kuchnią Vikinga nie ma nic wspólnego.

Także Łukasz Dawidziuk zaprzecza, żeby bracia Mateusz i Tomasz P. (odpowiedzialni za Viking Fight Club) byli w jakikolwiek sposób powiązani z Kuchnią Vikinga. - Jeśli chodzi o Mateusza, postępowanie w jego sprawie zostało zakończone ponad 10 lat temu, a jesteśmy zdania, że czyny popełnione tak dawno nie powinny oddziaływać negatywnie na naszą działalność – przekonuje Dawidziuk. Rozpisuje się za to o działalności charytatywnej, którą prowadzi jego firma, m.in. zbiórkach na pomoc dla dzieci, seniorów, przekazywaniu żywności dla Ukraińców.

Sławomir Mentzen do momentu publikacji tekstu nie odniósł się do sprawy. Skontaktowaliśmy się telefonicznie i mailowo z kancelarią polityka. Po otrzymaniu odpowiedzi tekst zostanie zaktualizowany.