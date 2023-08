"No gdzieś te dzieci muszą pracować". "GW": Syn posła PiS w kolejnej państwowej spółce

Maciej Smoliński, syn posła Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Smolińskiego od blisko sześciu lat zarabia pracując na kierowniczych stanowiskach w najważniejszych spółkach kontrolowanych przez państwo. Wcześniej prowadził niewielkie biznesy w branży budowlanej. Zajmował się m.in. remontami i wykończeniem wnętrz.

Syn posła PiS w kolejnej spółce skarbu państwa. Poseł Kazimierz Smoliński tłumaczy

W lipcu ubiegłego roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przejęła większość akcji spółki Trakcja SA. Niedługo po tym, w listopadzie prezesem zależnej od Trakcji spółki BTW we Wrocławiu został mieszkaniec Tczewa Maciej Smoliński, syn posła Kazimierza Smolińskiego. Dziennikarze "Gazety Wyborczej" zapytali posła PiS - który w przeszłości zajmował się m.in. działalnością spółek PKP - czy miał wpływ na nominację syna. "Dlaczego miałbym mieć? Z tego, co wiem, syn pracował w Trakcji, jak była hiszpańska" - odpowiedział im Kazimierz Smoliński.

"Przed przejęciem w połowie 2022 r. wiodącym akcjonariuszem Trakcji była Comsa S.A.U. z siedzibą w Barcelonie. Natomiast PKP PLK, Agencja Rozwoju Przemysłu były akcjonariuszami mniejszościowymi" - podaje "Gazeta Wyborcza". "Rządowa ARP miała jeszcze przed przejęciem prawo do wskazywania m.in. członka zarządu odpowiedzialnego za audyt i członka zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów. Z tego wynika, że nawet gdy 'Trakcja była hiszpańska', to strona rządowa miała wpływ na działalność spółki. A nominacja Macieja Smolińskiego nastąpiła, gdy Trakcja należała już do PKP PLK" - wyjaśniają dziennikarze "GW". Maciej Smoliński od miesiąca nie jest już prezesem BTW, bo spółka została wchłonięta przez Trakcję. Możliwe, że wykonuje obowiązki na innym stanowisku.

Poseł Kazimierz Smoliński: No gdzieś te nasze dzieci muszą pracować

Z kolei w październiku 2017 roku "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że Maciej Smoliński został kierownikiem Biura Majątku Sieciowego w spółce Energa-Operator. Poseł także zapewniał, że nie miał wpływu na zatrudnienie syna w państwowym koncernie. - No gdzieś te nasze dzieci muszą pracować - tłumaczył.

Resort Sasina nie zajmuje się nepotyzmem. Rady "nie cieszą się wzięciem"

Maciej Smoliński zajmował się wcześniej branżą budowlaną, ale interesy nie szły najlepiej. - Syn miał problemy w swojej prywatnej firmie, bo ona nie mogła zdobywać zleceń od skarbu państwa - mówił poseł PiS w 2017 roku.