"Proboszcz plus". Ksiądz zaprosił na spotkanie z prezesem PiS. Parafia dostała 600 tys. zł

Proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Połajewie zaprosił wiernych na stadion sportowy, gdzie odbywał się piknik rodzinny zorganizowany przez posłów PiS-u oraz samorządu, na który przybył prezes PiS-u i wicepremier rządu prof. Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

''Zachęcamy nasze rodziny oraz wszystkich chętnych do wspólnego świętowania będą różne atrakcje, nie tylko dla dzieci, ale też wspólne rozmowy o przyszłości naszej ojczyzny" - napisał w ogłoszeniach ksiądz proboszcz.

Duchowny podkreślił, że "na wniosek naszej parafii skierowany do polskiego rządu (przez Urząd Gminy w Połajewie) o wsparcie finansowe planowanego remontu naszej zabytkowej świątyni zostaliśmy zatwierdzeni do otrzymania takiego w kwocie 660 tys. zł. Prace remontowe planujemy jeszcze w tym roku".

- Nasz kościół potrzebował remontu. Poprzedni był 13 lat temu i trzeba poprawić kilka rzeczy. Wniosek o dofinansowanie składaliśmy w styczniu. Pieniądze mają pokryć remont zabytku. Środki są przyznawane na inne obiekty, jak pałace czy obiekty kolejowe - tłumaczył ks. Henryk Mucha w rozmowie z Wirtualną Polską.

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość przeznaczyło na Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2,5 mld złotych. Pojawiają się informacje, że zdecydowana większość tych pieniędzy trafiła na renowację obiektów sakralnych i kościelnych. Samorządowcy skarżą się, że wiele gmin pominięto przy rozdziale środków, ponieważ PiS zastosował "klucz partyjno-kościelny".

Kaczyński o Tusku: "Pamiętajcie o tym ryżym". "Poziom podstawówki"

Program Odbudowy Zabytków. Dwa miliardy na obiekty sakralne. "Powinien nazywać się Kapliczka plus"

Rząd pozytywnie rozpatrzył 4807 spośród ponad 11 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednak niektóre gminy w ogóle nie otrzymały wsparcia. Było tak m.in. w przypadku Lublina czy Tarnowa.

W przypadku niektórych obiektów PiS potrafił sięgnąć głęboko do kieszeni. W ramach rządowego dofinansowania przeznaczono na przykład 3,4 mln zł na "prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wykończeniu sklepień oraz sufitów w Kolegium Jezuickim przy pl. św. Jana Pawła II w Świdnicy". Na remont dachu kościoła pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy rząd wyda ponad 1 mln zł. Z kolei na dwie inne inwestycje przeznaczono po ok. 3,5 mln zł. Tyle będzie kosztowała "przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku" oraz "rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy".

Program Odbudowy Zabytków. "Powinien nazywać się Kapliczka plus"