Rafał Rz., były prezes Fundacji TVN, jest jedną z trzech osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji w śledztwie dotyczącym uchylania się od płacenia podatku VAT i oszukania w ten sposób Skarbu Państwa. W sprawie jest ponad 220 podejrzanych. Według Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Rafał Rz. miał być jedną z osób, która od października 2014 r. do listopada 2017 r. miała zajmować się lokowaniem środków uzyskanych z przestępstw podatkowych w warszawskie luksusowe nieruchomości w Wilanowie. Rafał Rz. trafił do aresztu na trzy miesiące.

- Osoby związane z fundacją TVN i de facto z TVN-em w jakiś sposób są zamieszane w proceder prania brudnych pieniędzy, fałszowania faktur czy obrót lewym paliwem. Z tego tytułu skarb państwa miał stracić miliard złotych - mówił w sobotę na konferencji prasowej przed siedzibą TVN rzecznik PiS Rafał Bochenek. Poseł PiS dodał, że Rafał Rz. był "zamieszany w proceder wyłudzeń VAT-owskich i prania brudnych pieniędzy". - Chodzi o niebagatelną sumę miliarda złotych - podkreślał Bochenek.

Podobnie o sprawie informowano w "Wiadomościach" TVP. "Były skarbnik i zastępca dyrektora finansowego TVN Rafał Rz. zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzanie podatku VAT. Chodzi o miliard złotych" - napisano na wiadomosci.tvp.pl.

Pełnomocniczka Rafała Rz.: Kłamstwa i manipulacje

Oświadczenie w tej sprawie wydała w niedzielę mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, obrończyni Rafała Rz. "W sobotę, 29 lipca, w programie Wiadomości TVP oraz na konferencji posłów PIS zostały widzom podane kłamstwa i zmanipulowane informacje na temat aresztowania Rafała Rz., łącznie z zarzutem wyłudzenia podatku VAT w wysokości 1 mld złotych (!), podczas gdy taki zarzut nie został postawiony. Rafał Rz. nie ma zarzutu wyłudzania VAT, a każda transakcja była dokumentowana notarialnie" - zaznaczyła pełnomocniczka mężczyzny.

CBŚP zatrzymało byłego prezesa Fundacji TVN. Jest komentarz Kolendy-Zaleskiej

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło podkreśliła, że "zastosowanie aresztu było arbitralne i nastąpiło z pogwałceniem podstawowych zasad prawa polskiego i międzynarodowego". "Obrona składa zażalenie nie tylko na areszt, ale również na samo zatrzymanie, zabezpieczenia majątkowe oraz postępowanie Sądu wobec rodziny pana Rafała Rz. W poniedziałek kierujemy skargę do Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu. Zarzuty, które postawiono Rafałowi Rz., wbrew prokuratorskiej kwalifikacji, jako pranie brudnych pieniędzy, de facto dotyczą oceny i interpretacji charakteru prawnego sprzedaży trzech nieruchomości wiele lat temu. W tej sprawie Rafał Rz. składał już zeznania jako świadek" - czytamy.

"Absurdalny i demaskujący polityczny charakter sprawy jest fakt, że jako podstawę aresztu wskazano obawę ucieczki pana Rafała Rz. z kraju, podczas gdy zatrzymanie nastąpiło dwa dni po jego powrocie z wakacji do Polski! Kuriozalne jest też to, że w komunikatach medialnych Prokuratury i PiS celowo wciągnięto sprawę pana Rafała Rz. do śledztwa paliwowego, vatowskiego, podczas gdy nawet podczas posiedzenia sądu widać było, że jest z niego wyłączona!" - dodała mecenas.

"Ewidentne kłamstwa na potrzeby kampanii"

"Sformułowane zarzuty to nadużycie prokuratury. Komunikaty prokuratury i PiS w tej sprawie naruszają zasadę domniemania niewinności w sposób skrajny. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Postanowienie o przedstawieniu zarzutów jest w Polsce niezaskarżalne. Oznacza to, że prokurator może przedsiębiorcę obrzucić błotem, a on będzie zmuszony latami czekać na oczyszczenie, aż do wydania wyroku uniewinniającego. W tym czasie traci renomę i dorobek życia. Jeśli zaś prokuratura będzie przedłużać śledztwo, nie ma praktycznie żadnych instrumentów, by się z takiego błota oczyścić" - zaznaczyła prawniczka.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło wskazała, że "to właśnie powoduje ogromne nadużycia i lekceważenie praworządności". "Nade wszystko zaś jest to niezwykle niebezpieczne narzędzie pozwalające na niemal dowolne wykluczanie z życia publicznego niewygodnych osób, szczególnie przedsiębiorców" - napisała.

Kukiz: Przepraszam redaktor Kolendę-Zaleską, przepraszam również zarząd Fundacji TVN

"Pan Rafał Rz. nie przyznał się do zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Oceny kancelarii i ekspertów są jednoznaczne: zarówno Sąd Rejonowy, jak i prokurator, naruszyli normy gwarancyjne art. 5 i 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zarówno aresztowanie, jak i nagłośnienie zastosowania nieprawomocnego jeszcze aresztu biznesmena, w kontekście relacji pana Rafała ze stacją TVN, ma ewidentny związek z walką w kampanii wyborczej. Ewidentne kłamstwa na potrzeby kampanii wyborczej nie mogą korzystać z ochrony prawa, dlatego niezwłocznie kierujemy sprawę do sądu" - podsumowała.

Już w piątek sprawę skomentowała w mediach społecznościowych Katarzyna Kolenda-Zaleska. "Fundacja TVN jest instytucją corocznie audytowaną, transparentną i działającą wg najwyższych standardów organizacji pożytku publicznego. Jak wynika z komunikatu CBŚP, zatrzymanie Rafała Rz. nie jest związanie z działalnością Fundacji, a on sam od dawna już z nami nie współpracuje" - napisała na Twitterze szefowa Fundacji TVN.